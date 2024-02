Cómo bloquear los mensajes no deseados en WhatsApp

Nos encanta WhatsApp porque nos facilita la comunicación. Pero los abusos de conocidos y desconocidos también se vuelven comunes y fastidiosos.

Los ciberdelincuentes usan la app para intentar engañarnos y recurren a varios ganchos o anzuelos:

—Te avisan que ganaste un premio, una tarjeta de regalo o un cupón que debes canjear.

—Te ofrecen una tarjeta de crédito sin intereses o con bajos intereses.

—Te dice que hicieron un cobro en exceso y te deben un reembolso, probablemente desde una agencia gubernamental o un banco.

—Te indican que se desactivó tu cuenta bancaria por temas de protección y debes seguir unos pasos para reactivarla.

—Te prometen ayuda para pagar las deudas.

—Te dicen que existe información negativa en tu informe crediticio, la cual puedes eliminar.

—Te dice que se detectó actividad sospechosa en tu cuenta y es necesario que tomes medidas adicionales.

—Te alertan que hay problemas con tu información de pago y debes tomar medidas.

—Te llega una notificación sobre un paquete de entrega y es posible que se te solicite volver a organizar un horario de entrega o, en cambio, pagar un cobro de entrega para recibirlo.

—Te piden confimar una compra o transacción.

—Te envían un mensaje del tipo “Hazte rico rápidamente” o “Sé tu propio jefe”.

WhatsApp tiene facilidades para bloquear o reportar los mensajes o contactos no deseados o sospechosos. (Shutterstock/Shutterstock)

La firma Kaspersky advierte que los mensajes de texto falsos a menudo intentan crear una sensación de urgencia.

En esos mensajes se afirma que “se requiere acción urgente” o que “solo tienes dos días para responder”.

No dan tiempo para que usted lo piense dos veces y se dé cuenta que es un engaño, que usted no realizó ninguna compra o que el banco no se comunica de esa forma.

¿Le ha llegado el mensaje que dice que hay un paquete que me deben entregar y que falta un dato para hacerlo?

¡Es una trampa!

En mi caso, aplico el sentido común.

—No recibo paquetes normalmente.

—Si una persona conocida va entregarme un paquete, ya sabe a cuál dirección hacerlo.

—Y, en caso de entregas de comercio electrónico, tengo claro cuál compra electrónica está pendiente y normalmente hay un sistema de tracking para darle seguimiento y ver por dónde viene el paquete.

Así que no hago caso.

Y, paso seguido, recurro a alguna de las facilidades de la misma app para bloquear o reportar, que son las mismas recomendadas para casos de mensajes no deseados o de acoso. Veamos.

WhatsApp es una aplicación preferida para comunicación por su comodidad y eficiencia.

Bloquear

Si usted recibe mensajes no deseados, incómodos o de acoso de contactos conocidos o de contactos desconocidos, al igual que los mensajes de engaño de ciberdelincuentes, puede bloquearlos con facilidad. Hay varias formas.

La primera de ellas:

—Abra el chat con el contacto.

—Toque el nombre o el ícono de información del chat (esquina superior derecha).

—Deslicese hacia abajo hasta “bloquear”.

—Confirme dando “bloquear nuevamente”.

—Se confirma.

Otro mecanismo es:

—Abra la aplicación de WhatsApp.

—Vaya a la pestaña de chats.

—Deslicese hacia la izquierda en el chat con el contacto no deseado

—Toque “más” (tres puntos).

—Elija bloquear.

—Confirme el bloqueo

Si usted recibe notificaciones de mensajes en la pantalla del dispositivo, los mensajes no deseados se bloquean desde ahí y sin necesidad de ingresar a la app.

Para utilizar esta función:

—Cuando aparezcan notificaciones de mensajes en la pantalla de bloqueo, simplemente seleccione la opción “bloquear” ubicada al lado del botón responder.

Al bloquear un contacto:

—No podrá recibir notificaciones, mensajes ni llamadas del contacto bloqueado.

—El contacto aún podrá ver su estado en línea y su foto.

Ventajas de este mecanismo:

—Es sencillo y fácil.

—Más adelante puede desbloquear su contacto.

—Si el contacto mantiene su comportamiento, se puede volver a bloquear.

No duele y es práctico.

Reportar

Se puede ir más allá y reportar un mensaje o contacto, cuando se trata de mensajes de acosadores, de alguien con comportamientos sospechosos o de ciberdelincuentes.

—En el chat del contacto, deslizando el chat a la izquierda o en el botón de notificaciones en pantalla se puede encontrar la opción de “reportar” debajo de la opción de “bloquear”.

En este caso:

—Se reenvía automáticamente los últimos cinco mensajes que envió el contacto que se desea bloquear. Esto se hace para que WhatsApp revise las comunicaciones con el objetivo de confirmar la situación y tomar medidas.

—El contacto que se desea bloquear no se enterará ni tampoco recibirá ninguna notificación.

—Se indica el motivo de la denuncia.