La ley de Murphy

¿Conoce cuáles son los datos personales suyos que guardan las compañías... y para qué?

¿Se cumple la promesa de aprovechar la información del cliente para hacerle llegar ofertas y promociones personalizadas?

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Por Carlos Cordero Pérez

Reece Rogers vive en California, es un cliente habitual de McDonald’s y utiliza su app, una práctica común en múltiples compañías del sector de consumo.








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Carlos Cordero Pérez

Carlos Cordero Pérez

Periodista especializado en temas tecnológicos y de historias de emprendedores. También escribe de negocios, gerencia y economía para El Financiero. Es autor del blog "La Ley de Murphy" y "El Financiero de la mañana".

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