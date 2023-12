El año cuando Linkedin creció en Costa Rica y una tica es incluida en el ranking de creadores de contenidos de esa red

¿Cuáles son sus planes para 2024? Es hora de tomar más en serio el potencial de la red social LinkedIn y de sus recursos.

Algunas personas consideran que LinkedIn no es lo suyo o que no les da resultados para encontrar o cambiar de empleo. Es probable que eso tenga que ver con brechas de requisitos y, en especial, con desarrollo de marca.

LinkedIn no es Facebook. No es Twitter. No es Instagram.

Aquí se requiere capacitarse para aprovechar la plataforma, hacer crecer la marca personal y profesional, y construir una red de contactos. Es puro networking.

La red viene creciendo en usuarios e incluso una costarricense fue incluida en el ranking de creadores de contenidos de América Latina, como especialista de coach de marca personal, a la par de fundadores de Globant, Duolingo o Platzi.

LinkedIn crece

Primero veamos el crecimiento de la red. El estudio de Red 506, realizado por Shift Porter Novelli para El Financiero, muestra el aumento sostenido de LinkedIn en Costa Rica.

El promedio mensual de usuarios activos por año aumentó de 90.300 en 2019 a más de 1 millón en 2022 y a 1,4 millones en este año que terminamos.

Claro está que las aplicaciones de mensajería como Messenger (1,9 millones) y WhatsApp (4,3 millones) la superan.

Pasa igual con las redes Tik Tok (2 millones), Instagram (1,8 millones) y Facebook (que cayó a 1,5 millones en el país).

YouTube, una plataforma mitad red social y mitad streaming, tiene 3,3 millones de usuarios en Costa Rica.

Cada una de esas plataformas tiene sus propias funciones, potencial y límites. LinkedIn se diferencia en forma clara y evidente.

Esto es lo que dice el estudio Red 506 sobre LinkedIn que presentamos hace unos meses:

“No solo es una vitrina para el talento local, sino que también se ha convertido en una plaza central para el intercambio de oportunidades de negocio, aprendizaje continuo y expansión de horizontes profesionales, y posicionamiento reputacional de marcas”.

¿Lo entendemos o seguimos pensando que son los “avisos económicos” en formato digital?

El estudio de Red 506 también destaca que LinkedIn:

—Aumentó 33% en actividad de un año a otro.

—Su uso aumenta con la edad, alcanzando su punto máximo en el grupo de 35-44 años y disminuyendo luego.

—El 50% de los usuarios en esa edad, el 40% de quienes tienen de 25 a 34 años y el 30% de los jóvenes de 18 a 24 años prefieren contenidos educativos y tutoriales.

En el campo laboral, donde muchos de ellos ya se ubican o están por ubicarse, LinkedIn es la plataforma donde encuentran este tipo de contenidos.

La cantidad de usuarios de la red social LinkedIn aumentó en los últimos años en Costa Rica. (Shutterstock/Shutterstock)

Y la costarricense, ubicada en el ranking de los 200 creadores de Latinoamérica y la única de Costa Rica, generado por Favikon, lo logró en siete meses.

Es Daniela Mora. Hace siete años ella era reportera de un noticiero televisivo nacional. “Me sentía invencible”, cuenta en uno de sus post.

Todo eran sonrisas ante las cámaras. Detrás había episodios de depresión y trabajo en exceso.

Hasta que se encontró a ella misma.

“Estoy en pijama y chancletas en la oficina de mi casa”, confiesa. ”Nunca he sido tan feliz en mi vida”.

¿Qué pasó?

Encontró su pasión, el balance y la respuesta que buscó por muchos años.

Empezó a escribir en LinkedIn sobre su frustración al buscar y encontrar trabajo. Y haciendo eso empezó a enseñar a las personas cómo ser visibles en LinkedIn para encontrar trabajo o atraer clientes.

Cada día publica sobre sus experiencias y realiza webinars y talleres virtuales sobre marca personal.

En menos de un año se ubicó como la número 184 en la lista de 200 creadores de contenidos en Latinoamérica creada por Favikon.

Es la número 1 en Costa Rica, según esa misma lista.

¿Qué es Favikon?

Favikon es una firma especializada en mercadeo de contenidos y que se apoya en plataformas de inteligencia artificial. El ranking latinoamericano no es el único que publica.

Las mismas plataformas son las que recogen los datos para identificar, crear la lista de creadores de contenidos y calificarlos.

“Este ranking está basado en datos que tienen que ver con el impacto (influencia y engagement) en esta red”, explica Juan Marle, un creador de contenidos español especializado en empleo y reclutamiento.

Hay un ranking regional general y se puede extraer los líderes por categorías: negocios y startups, mercadeo y ventas, empleo, carrera y recursos humanos, inclusión e impacto social e informática y tecnología.

En el listado, aparecen los fundadores de startups tan reconocidas como Globant, Duolingo o Platzi.

Del Caribe, Vilma Nuñez, a quien tuvimos en Red 506 hace algunos años.

Y de América Central, además de los fundadores de Duolingo y Platzi de origen guatemalteco, dos de Panamá y a Daniela.

Aparte de subrayar la importancia que está adquiriendo LinkedIn (a pesar que veo a muchas personas confundiendo a esta red con X o Twitter y Facebook), queda claro que la creación de contenidos no es exclusiva de las demás redes.

Pero que la creación de contenidos de valor para la marca personal, profesional y de negocios pasa por LinkedIn.

Y que sacar provecho de LinkedIn implica más que publicar sin ton ni son.

Publicación de Favikon del ranking de 200 creadores de contenido en LinkedIn con los datos de la costarricense Daniela Mora en el lugar 184 de la región y 1 en Costa Rica. (Reproducción de EF)

Las claves

Leo los post de Daniela y puedo ver algunas de sus claves:

—Los textos estructurados de acuerdo al arte de la creación de contenidos.

—Una estrategia clara enfocada en un tema específico (la marca personal).

—Una arquitectura que sigue las claves del embudo de ventas.

—Ella, además, sigue una regla básica de las redes sociales: interactúa sin miedo con los post de otras personas e incluso de competidores o personalidades de España y Latinoamérica que en LinkedIn también son coaches de marca personal o de ventas.

Resultados

Y Daniela obtiene resultados:

—Suma a la fecha 11.845 seguidores.

—Alcance: tiene una alta interacción. El post sobre su ubicación en el ranking de Favikon tiene casi 150 comentarios y 250 likes; otros, superan con facilidad los 50 likes y cantidades similares de comentarios.

¡Y eso pese a los cambios de algoritmo de LinkedIn!

—Ahora ella se dedica a tiempo completo a brindar asesorías, obtiene ingresos, y lo hace en un horario mucho más corto que cuando estaba en televisión y mucho más corto que el de la mayoría de quienes la seguimos.

“A esto me refiero cuando digo que trabajar tu marca personal en LinkedIn realmente funciona”, recalca al ver su experiencia y cuando muestra los resultados de alguna de las personas que asesoró.

Tome en cuenta esto para sus planes del próximo año.

¡Felices fiestas!

Ranking regional en LinkedIn

Este es parte del ranking regional de Favikon de 200 creadores de contenidos en LinkedIn (les muestro los primeros 20 y luego los de la región con la posición asignada).

1. Airel Hernández, mentor de recursos humanos en marca personal y liderazgo (Argentina)

2. Jorge Inda, coach de carrera y especialista de desarrollo personal (Argentina)

3. Ana Romero, emprendedora, escritora y filantropía (Perú)

4. Iris Reyna, coach de liderazgo, mentora y consultora de cultura organizacional (Perú)

5. Claudia Cárdenas Mendiola, consultora en reclutamiento y gestión de talento (México)

6. Emmanuel Valencia, consultor de recursos humanos y especialista en adquisición de talentos (México)

7. Gina Acosta Gutiérrez, ingeniera y analista de datos (Perú)

8. Manuel Yescas, estratega, emprendedor, consultor, mentor y conferencista (México)

9. Freddy Vega, cofundador de Platzi (Colombia)

10. Diego Ledesma, coach de negocios, liderazgo y marca personal (Argentina)

11. Tatiana Cuadros Basis, mentora de carrera y entrenadora de reclutamiento (Perú)

12. Ángel Macías Dircio, creador en LinkedIn y coach laboral (México)

13. Jonathan Nouel, director de recursos humanos y coach internacional (República Dominicana)

14. Ariel Benedetti, consultor de negocios y autor de best seller (Argentina)

15. Betania Scarponetti, consultora de carrera y experta en LinkedIn (México)

16. Julio Chirinos, consultor de negocios y experto en transformación (Perú)

17. María Bolívar Villarroel, autora de best seller y estratega de marca en LinkedIn (Perú)

18. Laura Miranda Grosso, CEO y fundadora de Quiero Emplearme Ya (Colombia)

19. Martin Migoya, CEO y cofundador de Globant (Argentina)

20. Luis vo Ahn, CEO y cofundador de Duolingo (Guatemala)

...

97. Christian Van Der Henst, fundador de Platzi (Guatemala)

103. Vilma Nuñez, experta de mercadeo y mentora de negocios (República Dominicana)

133. Ju Acevedo, presidenta de P&G Latin America (Panamá)

154. Carlos Rosales, autor y consultor de ventas (Panamá)

179. Yasmina Benslimane, consultora y activista femenina (Cuba)

184. Daniela Mora, creadora de contenidos digital y consultora de marca personal (Costa Rica)

En este link puede ver el ranking completo de 200 creadores de contenido en LinkedIn.