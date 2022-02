¿Quiere ser YouTuber o ‘influencer’ en videojuegos?

The Game of Life 2, un juego creado por Marmalade Game Studio, permite a los participantes unirse a amigos y familiares en una aventura multijugador donde, la versión actualizada, se adapta a la sociedad actual para que decidan:

—Casarse temprano o tarde o no casarse en absoluto

—Dejar las decisiones importantes para más adelante en el juego con un momento de cruce adicional

—Tener hijos o adoptar una mascota, elegir ambos o ninguno

—Jugar como la clavija rosa, azul o la nueva morada

—Conseguir un trabajo moderno, como un vlogger (video blogger) o un ingeniero de turbinas eólicas.

—Retirarse a una casa de retiro de lujo o continuar su viaje y cumplir con su lista de deseos.

—Ganar a través de la riqueza, al igual que la versión original, o ganar puntos por conocimiento y felicidad.

En la vida real, hay decisiones que también parecen ir en consonancia con los tiempos. El 7% de 900.000 personas que juegan The Game of Life 2 a nivel global, con edades menores de 25 años, quieren convertirse en influencers en redes sociales y blogs de video en YouTube como sus trabajos. No pensemos que es cosa de la adolescencia: el 4% de los jugadores mayores de esa edad tienen la misma pretensión.

The Game of Life 2 es un exitoso juego que simula los viajes de una persona a lo largo de su vida, desde la universidad hasta la carrera, el matrimonio, los hijos, las mascotas, la compra de una casa hasta la jubilación.

“En promedio, los influencers (de videojuegos) ganan alrededor de $3.000 al mes con sus cuentas de Instagram, pero aquellos con más de 1 millón de seguidores ganan más de $15.000 al mes”, explica Cristina Mereuta, codirectora ejecutiva de Marmalade. “A medida que más marcas recurren a ‘creadores’ más pequeños, como ‘nano’ y ‘micro’ influencers que tienen menos de 100.000 seguidores, establecer una carrera como creadores se vuelve más factible para muchos”.

¿Qué les empuja hacia esa ruta? Las tendencias hacia una mejor calidad de vida que está generando fenómenos como los nómadas digitales, el trabajo remoto y la “gran renuncia”, la búsqueda de mejores ingresos ante el aumento del costo de la vida y las limitaciones para obtenerlo en las empresas. Claro, la ilusión de ganarse unos cuantos cincos y obtener reconocimiento, pues la pirámide de necesidades de Maslow todavía sigue vigente.

Las mayores posibilidades de obtener ingresos ocurren en un contexto donde la industria de los videojuegos y del mercadeo de influencias se dan la mano.

Las ventas de videojuegos alcanzaban casi $160.000 millones en 2020 y se espera que para el 2025 llegarían a los $257.000 millones a nivel global. Se calcula que hay 2.700 millones de gamers.

Como en otras industrias —gastronomía, belleza, moda y fitness— los influencers de videojuegos tienen un gran impacto en el comportamiento de compra de sus seguidores.

En el caso de los videojuegos hay plataformas (Grin, #paid, CreatorIQ, Upfluence, AspireIQ, Talkwalker, NeoReach, Mavrck, Fanbytes o Julius) que amplían las campañas y facilitan la integración de las herramientas de mercadeo, desde redes sociales (Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, Twitch, YouTube) hasta las soluciones comercio electrónico y comunicación.

Hay, además, nuevas alternativas: Twitch, Steam y YouTube Gaming.

Las audiencias disfrutan de ver a sus gamers preferidos convertidos en influencers jugando sus videojuegos favoritos.

Asimismo, los mejores influencers de videojuegos son excelentes narradores de videojuegos utilizando técnicas “interesantes” y fluidas.

A la par, y de forma complementaria, los deportes electrónicos (eSports) vienen en auge, lo que también atrae a firmas de otras industrias para acercarse a las audiencias más jóvenes.

El auge de estos mercados es tal que ni Netflix pudo mantenerse al margen.

Una particularidad es que los influencers en animación y videojuegos tienen una presencia más clara en YouTube, de acuerdo con los ranking de HypeAuditor.

En Instagram, el ranking de este mes de febrero es encabezado por Cristano Ronaldo, Kylie y Kendall Jenner, Leonel Messi y Selena Gomez, quienes tienen de 296,8 millones a 402,9 millones de seguidores. Acá el ranking no distingue cuáles influencers son de animación y videojuegos.

En YouTube cinco de los diez primeros influencers son de las categorías de animación y videojuegos: PewDiePie (con 111,4 millones de seguidores), MrBeast6000 (90,4 millones), Kids Diana Show (90,2 millones), Like Nastya (86,7 millones) y WWEFanNation (85,7 millones). El ranking se completa con influencers de música y baile.

En Costa Rica, entre los primeros 50 YouTubers hay cuatro de animación y videojuegos (con 34.600 a 580.000 seguidores).

Como en todo, habrá que determinar si la falta de más influencer en videojuegos se debe a la falta de mercado o a que apenas estamos en pañales. Hay algunos indicios hacia una activación del mercado.

Infinity Sports Latam, el club de eSports, suma 102.520 seguidores en Facebook, 47.300 en Twitter, 98.500 en Instagram y 10.700 en YouTube. Queda de tarea identificar la cantidad de seguidores de sus jugadores, por ejemplo.

Si Usted quiere ser influencer en videojuegos, podrá hacer sus cálculos. También, si encabeza una marca que pretenda alcanzar a las nuevas generaciones.

Tenga en cuenta el avance al metaverso y su utilización en el mundo de los videojuegos. Sobre esto publicamos una nota aparte.