¿Recibe muchos mensajes en WhatsApp de empresas? Vea qué hacer

Una medida subjetiva que uso sobre la seriedad de un alguien que brindas servicios profesionales, un negocio o una empresa es si responden con tiempo a una consulta que les envíe por correo electrónico, SMS, Messenger, Instagram o WhatsApp que ponen a disposición.

Muchas veces uno se topa con la respuesta de una asistente o bot inteligente, que la mayoría de las veces no resuelve nada y al menos permite escalar la consulta a un ejecutivo humano (que muchas veces tampoco resuelve nada).

Para los negocios es un canal que debería generarle confianza de sus clientes actuales y potenciales, incrementar ventas y elevar la confianza. De las pocas experiencias positivas, hace poco tuve que llevar mi móvil a una tienda. El micrófono no funcionaba.

Recibía llamadas y cuando respondía nadie me escuchaba. Si grababa un audio en WhatsApp, lo que iba era un ruido como esos que hace la radio cuando se va la luz de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (que es a cada rato y apenas cae una garúa) y se desconfiguran los equipos.

En la tienda, un pequeño establecimiento de tres personas en la calle principal de Tibás, recibieron el móvil y me prometieron avisarme por WhatsApp. Claro, yo tenía que estar pendiente de la aplicación web, es decir del WhatsApp en mi computadora. Y lo hicieron: me avisaron. “Ya está listo”.

Pero el móvil siguió dando problemas. Ahora sí me escuchaban. Sin embargo, el móvil se apagaba al instante. La batería estaba degradada. Vuelta a revisar.

Se corrigió la instalación de los micrófonos y por dicha no hubo que cambiar la batería (estaba degradada, aunque no tanto y podría funcionar al menos un año más) y tampoco la tarjeta madre como se temía al principio. Habría costado el triple.

El taller fue muy eficiente en la comunicación por WhatsApp.

La mayoría de las experiencias no son tan buenas. Uno envía un mensaje y no responden. O empieza a recibir mensajes no deseados ni solicitados.

Pero se necesita. Se necesita para preguntar al menos la dirección exacta de la empresa o la tienda.

Comunicarse con las empresas a través de WhatsApp es práctico. Sin embargo, implica riesgos significativos también, incluyendo intentos de estafas o problemas de seguridad.

En este campo, los peligros abundan.

Las cuentas pueden ser hackeadas o clonadas, permitiendo que estafadores suplanten a la empresa y envíen enlaces maliciosos o soliciten datos personales.

Si usted comparte información sensible (como datos bancarios o personales), podrías sufrir phishing o robo de identidad, ya que WhatsApp no siempre verifica cuentas empresariales de forma estricta.

No lo haga. Lea esto de nuevo: ¡No lo haga! No comparta datos ni cuentas personales.

En WhatsApp, que pertenece a Meta (la compañía dueña de Facebook e Instagram donde hay canales similares), se corre el riesgo de recibir mensajes falsos de supuestas empresas para pedir datos que supuestamente se necesitan para la entrega de un paquete que usted no está esperando, que nadie le dijo que le envió o que ni siquiera sabe que existe o para ofrecer empleos o inversiones mágicas que le harán millonario de la noche a la mañana.

Además, compartir datos personales o confidenciales viola regulaciones internacionales y leyes locales de protección de datos. Las personas se exponen a filtraciones si el dispositivo de la empresa se pierde o es robado. Hay otros riesgos de acceso no autorizado. Y no son pocos.

Otro riesgo es que no hay trazabilidad oficial de conversaciones, lo que complica reclamos legales o resolución de disputas si algo sale mal. (Por eso, siempre le insisto a las agencias de prensa y a los representantes de empresas que nos hablemos por correo electrónico, pues ahí guardo los mensajes por si olvido alguna información o dato y para trazabilidad de lo comunicado.)

La recomendación del mismo WhatsApp es que usted asuma el control de su comunicación con las empresas y actualizar fácilmente las preferencias de chat .

Ahora bien: ¿cómo se hace eso?

WhatsApp tiene funcionalidades para bloquear los mensajes no deseados, no autorizados y no solicitados de un negocio. (Shutterstock/Shutterstock)

WhatsApp ofrece herramientas para enviar comentarios o dejar de recibir comunicaciones de una empresa en particular, incluyendo ofertas y anuncios.

Esto incluye cupones, información sobre nuevos productos, alertas de reposición de stock o recordatorios de próximas rebajas y eventos.

También puede bloquear y denunciar a esa empresa en cualquier momento.

La firma recuerda que no ​​compartirá el número telefónico personal con ninguna empresa y que sus políticas prohíben que las empresas le contacten a usted sin el respectivo permiso.

Para detener mensajes no solicitados, incluyendo de ofertas y anuncios, vaya al chat con la empresa cuando reciba una de sus comunicaciones. Ahí, puede ir a Detener y confirmar.

Si desea volver a recibir ofertas y anuncios, abra el chat con la empresa y toca Reanudar.

Si usted decide dejar de recibir ofertas y anuncios, seguirá recibiendo otros mensajes seleccionados: tarjetas de embarque, actualizaciones de entrega, contraseñas de un solo uso, y cupones de regalías, entre otros.

Otra medida es enviar sus comentarios para que WhatsApp sepa si le interesa el tipo de mensajes que envía la empresa.

También puede bloquear o denunciar a una empresa e indicar el motivo. Por ejemplo, que ya no necesita comunicarse con esa empresa o que no se suscribió en ningún lado para recibir mensajes de ese negocio.

WhatsApp indica que puede usar esta información de bloqueo y denuncia para tomar medidas sobre la cuenta o limitar los mensajes que puede enviar.

También puede usar esta información para garantizar el uso seguro de WhatsApp, detectando el spam y evitando otras malas experiencias.

La información que usted proporciona es anónima para la empresa, lo que significa que no pueden ver quién la proporcionó. “WhatsApp no ​​ve el contenido de tus mensajes a la empresa”, insiste la firma.

Si usted tiene un móvil Android, para dejar de recibir mensajes de un negocio en WhatsApp, abra el chat con el negocio, toque el nombre del negocio y vaya a Bloquear negocio. Debe seleccionar el motivo del bloqueo.

En dispositivos iOS el procedimiento es similar: abra el chat, toque el nombre de la empresa, vaya a Bloquear empresa y dele a Bloquear. También, debe indicar el motivo.

Para desbloquear debe ir a Ajustes de WhatsApp o a la foto de su perfil personal, seguir a Privacidad, luego a Contactos y ver los Bloqueados: toque el nombre de la empresa y dele a Desbloquear empresa.

Aquí hemos hablado de cómo los negocios pueden aprovechar los canales digitales, incluso con bots de audio. Pero como usuarios, tenemos la palabra.