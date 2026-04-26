La ley de Murphy

¿Recibe muchos mensajes en WhatsApp de empresas? Vea qué hacer

Mantenga el control cuando se comunica con una empresa por WhatsApp

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Por Carlos Cordero Pérez

Una medida subjetiva que uso sobre la seriedad de un alguien que brindas servicios profesionales, un negocio o una empresa es si responden con tiempo a una consulta que les envíe por correo electrónico, SMS, Messenger, Instagram o WhatsApp que ponen a disposición.








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Carlos Cordero Pérez

Carlos Cordero Pérez

Periodista especializado en temas tecnológicos y de historias de emprendedores. También escribe de negocios, gerencia y economía para El Financiero. Es autor del blog "La Ley de Murphy" y "El Financiero de la mañana".

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