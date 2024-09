Un estudio dice que 4 de cada 10 bancos en América Latina usa inteligencia artificial: ¿es un avance o estamos atrasados?

Cuando uno ingresa a la plataforma del banco no estaría mal que le llegara una sugerencia automatizada de abrir una cuenta de ahorro, ya sea vacacional o general, o de realizar una inversión en un certificado a plazo. Y los pasos o la guía sobre cómo hacerlo.

Todo dentro de la misma app, por supuesto. No debería ser difícil. Y si yo me estoy conectando con el token o la huella dactilar, debería ser seguro. Pero falta mucho para eso. No sé si a nivel tecnológico, legal o que se les encienda el bombillo allá adentro.

Si ya existe, pues a mí no me sale ninguna sugerencia ni guía. Puede ser que el banco me tenga entre los clientes limpios.

Si no, tal vez esa funcioalidade la tengamos con la aceleración del desarrollo informático utilizando la inteligencia artificial (IA).

¿La están adoptando los bancos?

LEA MÁS: Despidos, IA y robots en las grandes firmas tecnológicas

Los nuevos dispositivos, como los teléfonos móviles, incluyen capacidades para aprovechar las herramientas y soluciones de IA. (Shutterstock/Shutterstock)

El cuarto Estudio Latinoamericano de Banca Digital, realizado por Infocorp, indica que 4 de cada 10 entidades bancarias de la región ya utilizan IA.

En total, participaron de la encuesta 83 ejecutivos de banca, de 16 países, de 44 instituciones financieras de diferente tamaño y ubicados en diversas áreas, como banca personal, corporativa, pyme, comercial y mercadeo.

Los principales resultados fueron:

—31% de los bancos continúa renovando sus canales digitales para mejorar la experiencia de usuario, volviéndola más moderna e intuitiva.

—22% intenta transformarse en un banco 100% digital.

—18% busca ampliar las funcionalidades de la banca digital actual.

—12% pone el foco en aumentar las ventas de productos digitales (como la apertura de cuentas bancarias y el onboarding digital).

—7% de los bancos encuestados persigue reducir costos operativos.

—6% busca encontrar nuevos modelos de negocio a partir del Open Banking.

—29% dice que el mayor obstáculo para la innovación bancaria es no contar con la infraestructura tecnológica adecuada y la falta de presupuesto (21%) y el tiempo de desarrollo (18%).

—65% incrementó su inversión tecnológica durante el último año (en 2023 fue el 51%).

—37% realizó inversiones en ciberseguridad.

— 38% realizó inversiones en la implementación de IA .

—3 áreas en las que los bancos utilizan IA son: atención al cliente (chatbot o asistentes virtuales), optimización de procesos Internos y gestión de riesgos y créditos.

“El último gran desafío para los bancos es conquistar al nuevo consumidor”, dijo Ana Inés Echavarren, CEO de Infocorp.

LEA MÁS: Si estalla la burbuja de la inteligencia artificial: ¿se limitará a las firmas en Silicon Valley, como con las puntocom?

Ahora bien: ¿ese porcentaje de bancos implementando soluciones de IA es poco o es mucho? ¿Significa un avance o que vamos como la carreta?

Hay dos maneras de verlo.

1. Comparémoslo con la evolución que tuvo la computación en la nube. Empezamos a hablar de la nube o el Software as a Service (SaaS) nuevamente allá por 2005. Se incluían ahí las variantes de plataformas (PaaS) e infraestructura (IaaS).

Lo primero que se hizo fue pasar los correos electrónicos a SaaS. Las siguientes aplicaciones en subir a la nube fueron secundarias. Todavía cuando cayó la pandemia en 2020, muchas empresas tuvieron que correr a pasar a la nube sus sistemas gerenciales tipo ERP.

Hace apenas no muchos meses, un proveedor de ERP anunció -gran novedad- que ya ofrecía sus sistemas como SaaS. ¿Un poquito tarde? Tardísimo.

2. Con la IA y su impacto en los negocios y el empleo venimos haciendo publicaciones desde hace 10 años. Todo se aceleró con la inteligencia artificial generativa (IAGen o GenAI, por sus siglas en inglés) y la explosción de aplicaciones que siguieron al ChatGPT de OpenAI.

El lanzamiento del Chat GPT inició una ola de soluciones y aplicaciones basadas en inteligencia artificial generativa desde 2023. (Shutterstock)

¿Qué línea de salida prefiere: 2015 o 2023?

Si es la primera, pues sí: llevamos mucho tiempo y se parece mucho a la adopción de la nube.

Si usted elige como punto de referencia el 2023, el tiempo se aceleró y vamos con retraso.

Piense en ese ícono que aparece en la barra de aplicaciones de su computadora personal y que lleva a Copilot, la solución de IAGen de Microsoft.

LEA MÁS: ¿Por qué las personas dejan de usar ChatGPT y otras herramientas de inteligencia artificial?

La tengo en mi computadora de escritorio. Compre la PC de emergencia, a finales de 2020, cuando la anterior no soportaba videoconferencias en Google Meet, Teams o Zoom.

En alguna actualización del sistema operativo, Microsoft me lo instaló ahí. Ni me di cuenta.

Y ya vamos por otra ola de innovaciones de Microsoft 365 Copilot. La firma ofrece ahora, de forma gratuita, protección de datos empresariales, el poder de la conexión web y una experiencia simplificada y sin anuncios.

“Para más de 400 millones de personas”, dice Microsoft. “Los clientes de Copilot crecieron más del 60% trimestre tras trimestre, mientras que el número de personas que usaban Copilot a diario en el trabajo se duplicó”.

¿Es esto real? Conversando con tres de los fundadores de la firma costarricense Hikru, cuya historia relato en un artículo, en Estados Unidos hay una alta demanda de soluciones con IA. Y ellos mismos están incorporando la IA a sus procesos de producción y servicio.

¿Qué impacto tiene esto? En los servicios de outsourcing, bajo el modelo de nearshoring, es muy alto: todo pasa por el uso de la IA.

¿Y en el empleo? Se los cuento en el próximo post de este blog, porque sí hay reportes llamativos, interesantes y, si se quiere, preocupantes para no pocos y de alivio para otros.

Por ahora, en cualquier industria y no solo en banca, la pregunta que debe hacerse —si su competidor ya usa IA para innovar, bajar costos y precios, y ganarle clientes y mercado— es: ¿qué hará usted?