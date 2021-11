WhatsApp se actualiza y estas son las ‘novedades’

Estos días seguramente vio que la aplicación de WhatsApp, tanto en el navegador en la computadora como en el celular, presentaban una notificación de actualización y con ello aparecía una leyenda entre los mensajes de cada contacto y de los grupos que indicaba:

“Cambió tu código de seguridad con (nombre de contacto o de cada integrante del grupo registrado). Pulsa para más información”.

La actualización tiene como propósito, según la misma firma explica en la información vinculada, brindar una mayor seguridad a los usuarios de la aplicación mediante nuevas medidas y garantías de encriptación de las comunicaciones.

Adicionalmente la aplicación introduce nuevas funcionalidades (como mensajes que se autodestruyen a los siete días, fotos que solo se puede ver una vez o audios que se pueden acelerar). Algunas de ellas ya se venían implementando, pero sin mucha publicidad. WhatsApp anunció que vendrán más cambios.

Los ajustes aplican tanto para las personas como para empresas (que utilizan el servicio de WhatsApp Business) para comunicaciones con sus clientes.

La promesa es que las actualizaciones traerán otras ventajas para todos. O eso promete la app propietaria de Meta Platforms Inc., la nueva nomenclatura de la firma creadora de Facebook y que, entre otras aplicaciones, había adquirido WhatsApp en el año 2014.

Varias novedades se vienen introduciendo desde hace varios meses sin mucha difusión, otras son de esta semana y hay varias anunciadas para el futuro próximo. (Mayela López)

El cambio tendrá un impacto mayor para quienes tienen dispositivos con sistemas operativos algo añejos, como el Android 2.3.7 Gingerbread (incluido). Los teléfonos inteligentes con este sistema operativo deben tener la versión Android 4.0.3 Ice Cream Sandwich o posteriores.

“Son teléfonos que fueron comercializados entre 2012 a 2013″, explicó Alonso Ramírez, miembro de la comisión de ciberseguridad del Colegio de Profesionales en Informática y Computación (CPIC).

Al estar desactualizados, no podrán correr las nuevas funcionalidades. “WhatsApp no va a funcionar del todo”, advirtió Ramírez.

En el caso de los iPhone, en febrero de 2020, la app WhatsApp dejó de funcionar en los dispositivos con iOS 8 o anteriores. Será necesario contar con la versión iOS 9.3.6.

Para qué

La actualización implementada a partir del 1° de noviembre permite que, cuando Usted está chateando con otra persona o con una empresa, el mensaje y lo que se comparte (fotos y videos) estén encriptados “de extremo a extremo”, según la aplicación.

Identificación de contacto

La actualización permitirá identificar si quien se comunica con Usted es realmente quien dice ser; se podrá identificar si es el perfil de una empresa o de una persona.

“Antes no se podía identificar si alguien se hacía pasar por una empresa, aunque siempre está el riesgo de que un ciberdelincuente clone una cuenta o se haga pasar por una empresa o banco mediante la suplantación de identidad”, dijo Ramírez.

Actualice

Ramírez recomienda actualizar la app. Si alguien le escribe y usted ve que el mensaje no se puede leer y en su lugar aparece esta leyenda: “Esperando el mensaje. Revisa tu teléfono” es porque se requiere actualizar la app. La aplicación recalca a los usuarios: “Asegúrate de que ambos estén usando la versión más reciente de WhatsApp”.

Activar QR

Active el código QR que está vinculado a cada contacto (vaya al perfil) con el fin de garantizar mayor protección de las comunicaciones. No será necesario guardar ese código ni los códigos vinculados, pues no se pedirán cada vez que se comunique con su contacto. “Es para hacer la asociación con cada contacto”, subrayó Ramírez.

¿Qué significa la pantalla “Confirmar código de seguridad” en la información de contacto?

"Es recomendable actualizar la aplicación de WhatsApp", recalcó Alonso Ramírez, de la comisión de ciberseguridad del CPIC. (Foto para EF)

WhatsApp explica que los chats cifrados de extremo a extremo tienen su propio código de seguridad que se usa para comprobar que las llamadas y los mensajes están cifrados de extremo a extremo.

El código se encuentra en la pantalla de información de contacto en formato de código QR y también como un código de 60 dígitos. Son códigos únicos para cada chat y los participantes de cada chat los pueden comparar para confirmar que los mensajes que se envían en ese chat están cifrados de extremo a extremo.

Los códigos de seguridad son una versión visible de esas claves especiales compartidas entre ambos, pero WhatsApp adelanta que no es la clave en sí, ya que esta se mantiene siempre secreta.

Para confirmar que un chat está cifrado de extremo a extremo, se debe seguir los varios pasos:

—Abrir el chat.

—Tocar el nombre del contacto para ir a la pantalla de información.

—Tocar cifrado para ver el código QR o los 60 dígitos.

Llamadas

Uno de los cambios introducidos es que ahora, cuando se ha iniciado una conversación de voz a través de la app en grupo, se puede integrar a una persona que llegó tarde. Si la persona está invitada nada más le da clic al botón “unirme”. “Antes no se podía y había que iniciar la conversación nuevamente”, dijo Ramírez.

WhatsApp asegura que no tiene manera de escuchar las llamadas ni ver el contenido de los mensajes debido a que el cifrado y descifrado de los mensajes enviados y recibidos mediante WhatsApp ocurre completamente en el dispositivo.

“Antes de que un mensaje salga de tu dispositivo, se asegura con un candado criptográfico, del cual solo el destinatario tiene la clave”, dice la compañía. “Además, las claves cambian con cada mensaje que se envía. Todo esto ocurre en segundo plano, pero puedes confirmar que tus conversaciones están protegidas si compruebas el código de verificación de seguridad en tu teléfono”.

Previsualización

Anteriormente si alguien enviaba un video había que descargarlo dentro de la misma app para poder verlo; ahora los videos vienen con una vista previa, lo que permite decidir si desea o no reproducirlo.

WhatsApp también indicó que se actualizaron las vistas previas de enlaces para mostrar previsualización más completas, incluidas imágenes grandes. También se pueden silenciar los videos y previsualizar su tamaño antes de compartirlos.

También se han anunciado funcionalidades para reproducir videos de diferentes plataformas (YouTube, Facebook) y un navegador propio para ver páginas web directamente en la aplicación. Están entre las novedades a esperar.

WhatsApp Una de las novedades que se vienen introduciendo son las de utilizar WhatsApp Web sin necesidad de tener la app del celular abierta y la de utilizar el servicio en varios dispositivos al mismo tiempo. (Reproducción EF)

Trazabilidad

Las empresas tienen la posibilidad de guardar las comunicaciones con sus clientes (de forma que pueda verificar la información enviada sobre productos y servicios, reclamos y precios convenidos), pero deben mantener el cumplimiento de las normas de privacidad y protección de datos personales.

WhatsApp indica: “Una vez que se reciba el mensaje, se someterá a las prácticas de privacidad correspondientes de la empresa. La empresa puede designar una cantidad específica de empleados, o incluso proveedores, para que procesen el mensaje y lo respondan”.

La compañía agrega: “Algunas empresas podrán elegir la empresa matriz de WhatsApp, Facebook, para que almacene de forma segura los mensajes y responda a los clientes. Aunque Facebook no utilizará tus mensajes automáticamente para obtener información y asociarla con los anuncios que ves, las empresas podrán usar los chats que reciben para sus propios fines de marketing, los cuales podrían incluir la publicidad en Facebook. Puedes contactar a esas empresas para obtener más información sobre sus prácticas de privacidad”.

Pagos

Uno de los problemas existentes con la app es que no se podían realizar pagos o transferencias vía WhatsApp. Ahora esta funcionalidad estará disponible en WhatsApp Business en varios mercados seleccionados. WhatsApp recalca que cuando se envía un mensaje a una cuenta de empresa de la aplicación “se entrega de forma segura” al destino que eligió la empresa

“La función de pagos en WhatsApp (disponible en determinados países) permite hacer transferencias entre cuentas de instituciones financieras”, informa la compañía. “Los números de las tarjetas y de las cuentas bancarias se almacenan de manera cifrada en una red con un alto nivel de seguridad. No obstante, debido a que las instituciones financieras no pueden procesar las operaciones sin recibir información relacionada con los pagos, estos no están cifrados de extremo a extremo”.

Sincronización

Ramírez destacó que una de las mejoras es la sincronización automática entre la app móvil y la app web. Esta funcionalidad ya existía en algunas versiones y más bien podrían presentarse dificultades de sincronización con la nueva versión. Ramírez recomendó reiniciar los equipos.

Otras novedades

WhatsApp indicó también que la nueva versión admite buscar stickers mientras se editan elementos multimedia o su estado.

Vienen otras nuevas funcionalidades, algunas de las cuales se activarán “en las próximas semanas” y otras ya están activadas:

—Mensajes que se autodestruyen: los mensajes desaparecerán después de siete días, para lo cual se ingresa a un chat de un contacto, luego a la configuración (pulse sobre el nombre de la persona), va a mensajes temporales y se activa la funcionalidad. En los chats en grupo esta funcionalidad la activa la persona administradora.

—Fotos de una sola vez: Otra funcionalidad es que al enviar una foto se tendrá la opción de ver solo una vez (quien envía la imagen se pulsa sobre el número 1 que aparece en el espacio para texto).

—Multidispositivo: se puede utilizar la app en hasta cuatro dispositivos a la vez siempre verifique su identidad.

—Sin Internet: otra de las novedades es que la función se podrá utilizar sin conectividad a Internet.

—Acelerar audios: ¿cansado de los audios extensos? Se podrán acelerar hasta 1,5x y 2x (cuando da clic para escuchar, en la foto de la persona que envía el audio aparece la indicación de 1, 1,5 o 2 y se acelera). Esta funcionalidad ya se había introducido, pero tampoco tenía mucha difusión.

—Otras “novedades”: escuchar audios desde la notificación (sin abrir la app) y cámara mejorada (se puede recortar las dimensiones de un video, añadir sticker, texto o línea y filtros), comprobación de fotos con búsqueda inversa en Google y limitación de reenvío de mensajes para disminuir reenvío de fake news, silenciar grupos y llamadas desde WhatsApp Web, entre otras, algunas ya implementadas y otras en modo espera.