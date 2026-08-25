La milla extra

¿Cuánta proteína necesita al día? (y por qué el exceso te puede enfermar)

La cantidad de proteína que se calcula individualmente: depende del peso y de la edad para quienes entrenan fuerza

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Por Carobicos
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De adulta he tenido más presión para consumir proteína que de joven. Ese reel que anda pegando por ahí es trending y, la verdad, es cierto.








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Carobicos

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En el gremio, a Carolina le dicen Caróbicos. ¿Por qué? Pues, si bien ese es el nombre del emprendimiento que fundó en el 2012 para brindar servicios de asesoría sobre cómo tener un estilo de vida más sano y clases de acondicionamiento físico, es un emprendimiento unipersonal; ella es CAROBICOS.

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