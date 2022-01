¿Quiere consumir CBD? Mejor haga su propio ‘cannabinoide’ con ejercicio

Por años creímos que esa sensación de bienestar que tenemos después de correr era producto de las endorfinas, un tipo de neurotransmisor que produce el cuerpo para aliviar el dolor y hacernos sentir bien.

Sin embargo, un estudio de este año (sí, enero 2022) determinó que esa sensación de menos estrés y más euforia que sentimos después de entrenar puede explicarse por las “versiones naturales” que el cuerpo produce en mayor cantidad al hacer ejercicio: los cannabinoides, llamados endocannabinoides.

Si el nombre de esas moléculas le suena al cannabidiol (CBD), sustancia química de la planta Cannabis sativa L (marihuana) no es casualidad.

“Es posible que esté familiarizado con cannabinoides como el tetrahidrocannabinol, más conocido como THC, el compuesto psicoactivo del cannabis que hace que las personas se sientan drogadas. O es posible que haya oído hablar del cannabidiol, comúnmente conocido como CBD, un extracto de cannabis disponible en alimentos, medicamentos, aceites y muchos otros productos. Pero probablemente, como muchas personas, no sepa que los humanos también creamos nuestras propias versiones de estos químicos”, detalla Hilary A. Marusak, neurocientífica de la Universidad Estatal de Wayne que ha estudiado el papel del sistema endocannabinoide en la regulación del estrés y los trastornos de ansiedad en niños y adolescentes.

Algunas investigaciones tempranas en la década de 1980 contribuyeron a la creencia popular de que esta liberación de endorfinas está relacionada con la sensación de euforia conocida como 'euforia del corredor'. (Carobicos / Para EF)

El estudio de Marusak no contradice los hallazgos científicos que también han demostrado que el ejercicio aumenta los niveles sanguíneos de endorfinas, uno de los opioides naturales del cuerpo. Los opioides son sustancias químicas que actúan en el cerebro y tienen una variedad de efectos, que incluyen ayudar a aliviar el dolor.

Sin embargo, explica la profesora de neurociencias, como estas no pueden traspasar una barrera que protege al cerebro, “no es probable que las endorfinas sean el principal impulsor de los efectos beneficiosos del ejercicio sobre el estado de ánimo y el estado mental”. De ahí, que su estudie apunte a los endocannabinoides, y no, a las endorfinas, como “los protagonistas de la ‘euforia del corredor’ (runner high)”.

La investigadora explicó que, estos causan una variedad de efectos, que incluyen alivio del dolor, reducción de la ansiedad y el estrés y mejora del aprendizaje y la memoria. También afectan el hambre, la inflamación y el funcionamiento inmunológico.

¿Cualquier tipo de ejercicio?

Si bien los niveles de endocannabinoides pueden verse influenciados por la comida, la hora del día, el ejercicio, la obesidad, las lesiones, la inflamación y el estrés, en la investigación observaron que los estos se incrementaron al realizar diferentes tipos de ejercicio, como correr, nadar y levantar pesas, independientemente de si tene o no problemas de salud preexistentes.

Eso sí, detallaron que los niveles moderados de intensidad del ejercicio, como andar en bicicleta o correr, son más efectivos que el ejercicio de menor intensidad, como caminar a velocidades lentas o con poca inclinación, cuando se trata de elevar los niveles de endocannabinoides.

“Esto sugiere que es importante mantener elevada la frecuencia cardíaca, es decir, aproximadamente entre el 70% y el 80% de su frecuencia cardíaca máxima, durante al menos 30 minutos, para obtener todos los beneficios”, detalló.

Recordemos que la recomendación de la OMS es realizar al menos 150 minutos de actividad física moderada a la semana para mantenernos saludables, y, ahora con este estudio, yo diría que mantenernos felices también.

Y si, de repente, se ve tentado a fumar o ingerir cannabis para ahorrarse ese sudor y disfrutar los beneficios, Marusak le recuerda los endocannabinoides carecen de los efectos no deseados que vienen con la drogadicción, como el deterioro mental.

Recuerde también que correr, andar en bicicleta y nadar, entre otras actividades, también beneficiará a sus músculos y niveles de grasa saludable. Por eso, mejor no comprar CBD y más bien elija producirla usted.