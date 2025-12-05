Bajar la Tasa de Política Monetaria no estimulará el crecimiento económico

Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos, la inflación para el mes de octubre fue 0,19% y la acumulada en lo que va del 2025 se ubica en -1,77%. Algunos economistas, critican que la inflación esté cercana a cero y promueven que el Banco Central de Costa Rica (BCCR) debe tomar medidas para que la inflación suba al 3%. Según ellos, la inflación estimula el crecimiento económico.

Luis Liberman y Daniel Ortiz afirman: “El BCCR celebra como logro una inflación negativa o cercana a cero, sin considerar los costos que esto conlleva en el mediano y largo plazo. Basta mirar el caso de Japón y otras economías atrapadas durante años en la trampa de inflación cero o negativa. Al final, terminaron frenando su crecimiento, empleo y bienestar”.

(Shutterstock/Shutterstock)

Para que la inflación suba, el necesario que el BCCR baje su Tasa de Política Monetaria (TPM). Cuando baja la TPM, se produce una expansión de la oferta monetaria y esto crea inflación. Esto es así porque solo un exceso de emisión monetaria puede crear inflación.

Como bien decía Milton Friedman, premio Nobel en Economía, “la inflación es siempre y en todas partes un fenómeno monetario en el sentido de que es y puede ser producido sólo por un aumento más rápido en la cantidad de dinero que en la producción”.

Así como el precio de los frijoles depende de la oferta y demanda de los frijoles, de igual manera el precio del dinero depende exclusivamente de la oferta y demanda de dinero. Cuando aumenta la oferta de frijoles, su precio cae. Cuando aumenta la oferta monetaria, su valor cae y se crea inflación.

La inflación es como echarle más agua a la sopa cuya consecuencia es diluir su sabor. De igual manera, inyectar más dinero en la economía solo provoca diluir el poder adquisitivo del mismo.

La inflación no estimula el crecimiento económico

Sin embargo, la inflación no estimula el crecimiento económico ni la generación de empleo. Por el contrario, la inflación desacelera la tasa de crecimiento de la economía y reduce la creación de empleo.

La evidencia de que la inflación no estimula el crecimiento económico es abrumadora. Me limitaré a dos estudios. El Deutsche Bundesbank, en su libro “Política Monetaria del Bundesbank” publicado en 1994, afirma:

“En el curso de los años sesenta, si no antes, la evolución económica de los países industrializados del mundo occidental desvirtuó la suposición, a veces muy extendida, de que el nivel de empleo de la economía puede ser incrementado, de forma duradera, con el estímulo de una inflación más o menos rápida. Antes bien sucede lo contrario: la estabilidad de la moneda es, a largo plazo, un supuesto importante para el buen funcionamiento de la economía de mercado y, con ello, para un próspero crecimiento económico y un alto nivel de ocupación”.

En el documento “Análisis gráfico y de correlaciones entre inflación y desempleo e inflación y crecimiento, en economías con metas de inflación (DEC-DIE-DT-20-2010)”, del BCCR, que tomó en cuenta a 26 países, tanto avanzados como en desarrollo, concluye:

“… se observa una relación lineal mayoritariamente negativa entre inflación y crecimiento económico y entre inflación y desempleo, tanto a nivel general de los países, como para las economías avanzadas y en desarrollo”.

Debe ser evidente que el crecimiento económico de cualquier país depende exclusivamente de la inversión del sector privado y no de la cantidad de papel que impriman los bancos centrales. Como dice la Biblia “Te ganarás el pan con el sudor de tu frente”. La Biblia no dice “Te ganarás el pan imprimiendo papel”.

Para estimular el crecimiento económico necesitamos implementar políticas que favorezcan un clima de inversión, a saber: reducir y eliminar impuestos, reducir el número de entidades públicas, reducir la burocracia, reducir las cargas sociales, llevar todos los aranceles a cero (libre comercio), cerrar el banco central, acabar con el Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) (que las universidades se financien con la matrícula), romper monopolios (Recope, Fanal), monopsonios (ICE en el mercado de generación eléctrica) y oligopolios (Sistema financiero, mercado de seguros y operadora de pensiones) creados por ley y sustituir los regímenes de pensiones de reparto por regímenes de cuentas individuales como en Chile.

El mayor obstáculo para el crecimiento económico es el exceso de Estado; no la falta de oferta monetaria.

La meta de inflación debe ser 0%

Si bien la meta de inflación del Banco Central de Costa Rica (BCCR) es del 3%, esto no tiene ningún fundamento ni teórico ni empírico. Toda inflación, o deflación, por pequeña que sea, distorsiona el cálculo económico y con ello desacelera el crecimiento económico y la creación de empleo. En ese sentido, y muchos economistas incluyendo a Milton Friedman, o Thomas Hoenig, expresidente del Banco de Kansas City de la Reserva Federal, consideran que, de existir banca central, su meta de inflación de largo plazo debe ser cero.

Por definición, la inflación, aunque sea baja, distorsiona el sistema de precios y con ello obstaculiza el cálculo económico. Lo anterior se traduce en desaceleración del crecimiento económico y el incremento del desempleo. Es decir, en lugar de impulsar el crecimiento económico, la inflación, aunque sea baja, lo obstruye. Por esta razón, es fundamental que la meta de inflación del banco central sea de cero en el largo plazo.

Sin embargo, lo mejor es cerrar los bancos centrales y permitir la libre oferta y demanda de dinero. En la Economía no hay nada que justifique la existencia de la banca central. Como bien decía F. Hayek, galardonado con el premio Nobel en Economía, en su libro “Denationalisation of Money”: “No encuentro en la literatura de la Economía nada que justifique que el gobierno tenga el monopolio de la emisión de dinero [banca central]. … Tiene todos los defectos de todo monopolio”.

Opinión | “El mayor obstáculo para el crecimiento económico es el exceso de Estado; no la falta de oferta monetaria”