La riqueza de las naciones

Bajar la Tasa de Política Monetaria no estimulará el crecimiento económico

Opinión | “El mayor obstáculo para el crecimiento económico es el exceso de Estado; no la falta de oferta monetaria”

EscucharEscuchar
Por José Joaquín Fernández

Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos, la inflación para el mes de octubre fue 0,19% y la acumulada en lo que va del 2025 se ubica en -1,77%. Algunos economistas, critican que la inflación esté cercana a cero y promueven que el Banco Central de Costa Rica (BCCR) debe tomar medidas para que la inflación suba al 3%. Según ellos, la inflación estimula el crecimiento económico.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
José Joaquín Fernández

José Joaquín Fernández

José Joaquín Fernández, autor del blog "La Riqueza de las Naciones" de El Financiero, es miembro de la Mont Pelerin Society. También es presidente de Bekuo Investment Group y del Instituto Libertad. Ph.D Candidate en Economía por la Universidad Francisco Marroquín y Master en Economía Empresarial.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.