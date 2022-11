Blog: ¿Coincidencia o corrupción?

El mismo día que la fracción del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) diera su apoyo al gobierno para aprobar la inaudita suma de endeudamiento por $6.000 millones en eurobonos, Rodrigo Chaves nombró a Erwen Masís Castro como representante de Costa Rica ante el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE). Erwen Masís fue exdiputado y excandidato presidencial del PUSC.

¿Coincidencia o esto es un acto de corrupción para comprar votos de los diputados? La ministra de la Presidencia, Natalia Díaz, afirma que “cree” que fue coincidencia. Yo no creo que haya sido coincidencia.

El 9 de noviembre la diputada del Frente Amplio, Sofía Guillén, denunció en plenario que el diputado oficialista Alexander Barrantes le ofreció una embajada y otros cargos públicos a cambio de su voto en favor de los eurobonos. Al responderle a la diputada Guillén, el diputado Barrantes no desmiente las declaraciones y admite que “si estamos en un proceso de negociación … Llegamos a trabajar por el país”.

Al Partido Progreso Social Democrático (PPSD) ni vergüenza le da. Siguen con las mismas prácticas viles del PAC, del PLN y del PUSC. ¡Más de lo mismo! La defensa de los troles chavistas es que los eurobonos no son negocio para el gobierno. Pero, ¿de dónde creen que salen los recursos para financiar la corrupción, la piñata fiscal, los recursos para subsidiar a los estudiantes ricos de las universidades estatales, el pago de los privilegios a los empleados del sector público, y el pago de las pensiones con cargo al presupuesto?

Es vergonzoso saber que muchos otros defienden este acto “argumentando” que esta es la práctica política normal de todos los gobiernos.

Continuar por la ruta del endeudamiento para no comprarse la bronca de reducir la piñata fiscal no es trabajar por el país. Todo economista sabe que el endeudamiento no es más que la postergación de nuevos impuestos. ¿Cómo creen que se van a pagar los eurobonos? ¿Con chapitas?

Para hacer frente a los compromisos del 2023, el gobierno podría usar las Reservas Monetarias del Banco Central (BCCR) y reponerlas con los $1.100 millones que recibió del préstamo del FLAR. En caso de existir algún impedimento legal, no veo problema alguno que el Poder Ejecutivo presente un proyecto de ley con las reformas pertinentes. Para los compromisos del 2024 en adelante, que se financien ordenando la casa y recortando el gasto público.

¡No a los eurobonos! ¡Si a la reducción del gasto público! ¡Si a la venta de empresas públicas! ¡Acaben con el FEES y el salario escolar! ¿Qué acaben con los regímenes de pensiones con cargo al presupuesto!