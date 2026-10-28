La riqueza de las naciones

Como mejorar nuestra competitividad ante el Acuerdo Transpacífico

Opinión: “No se puede castigar al consumidor con prácticas proteccionistas bajo la excusa de beneficiar a un sector empresarial. Como lo demuestran la teoría de las ventajas comparativas, el resultado neto del proteccionismo es una pérdida generalizada de bienestar”

Por José Joaquín Fernández

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Durante los últimos días se ha discutido intensamente sobre la posible adhesión de Costa Rica al Acuerdo Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP).








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José Joaquín Fernández

José Joaquín Fernández

José Joaquín Fernández, autor del blog "La Riqueza de las Naciones" de El Financiero, es miembro de la Mont Pelerin Society. También es presidente de Bekuo Investment Group y del Instituto Libertad. Ph.D Candidate en Economía por la Universidad Francisco Marroquín y Master en Economía Empresarial.