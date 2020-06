Sin embargo, toda cuarentena debe regirse por principios científicos, no políticos. El principio de toda cuarentena es aislar a los enfermos con el fin de que no contagien a los sanos. No tiene ningún sentido aislar a los sanos, ni a los grupos de bajo riesgo. Esto se sabe desde tiempos bíblicos donde los leprosos estaban aislados; no las personas sanas. Encerrar a los sanos per se, es violación de la libertad individual y muestra de políticas totalitarias.