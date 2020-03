El sector privado está despidiendo personal, se están cerrando negocios (en particular aquellos vinculados con la industria turística), los salarios se están recortando como medida alternativa al despido, etc. Sin salario no se podrá comprar jabón, ni alcohol, ni se podrá pagar las cuotas de la CCSS para ser atendido. A quien no esté asegurado o con sus cuotas al día, la CCSS está cobrando ₡100.000 por la prueba del COVID-19. En otras palabras, las medidas impulsadas por el Gobierno tienen consecuencias económicas muy serias y es una irresponsabilidad ignorarlas.