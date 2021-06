¡El gobierno es ineficiente e ineficaz per se y por eso debe ser mínimo!

La historia corrobora lo que nos dice Milton Friedman y James Buchanan. Los estudios empíricos demuestran que el incremento del gasto público que se dio a partir de la segunda mitad del siglo XX para dotar de recursos al mal llamado Estado Benefactor no se ha traducido en mejoras ni en los indicadores sociales ni económicos. Así concluye Vito Tanzi y Ludger Schuknecht en el libro Public Spending in the 20th Century. Por el contrario, según los estudios empíricos (ver, por ejemplo: The Size and Functions of Government and Economic Growth), el mayor gasto público se ha traducido en una reducción sistemática de las tasas de crecimiento, en aumento en las tasas de desempleo y en una desaceleración del crecimiento de los salarios. Por eso dice James Buchanan en su libro Democracy in Deficit “Los recursos utilizados por el gobierno son menos productivos que los recursos utilizados por el sector privado, un traslado a un sector público cada vez más grande reduce la productividad general en la economía”.