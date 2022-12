El receso lluvioso como manifestación del fracaso del sistema de salud pública

La ministra de Salud suspendió las lecciones durante toda la segunda semana de octubre en los centros educativos de todo el país. El “receso lluvioso” se impuso debido al pico de infecciones respiratorias que tenía saturado al Hospital Nacional de Niños (HNN). La ministra no descarta que la suspensión de lecciones se vuelva a aplicar en caso de nuevas saturaciones.

Esto es una arbitrariedad y muestra la incompetencia del Poder Ejecutivo. ¿Entonces cada vez que se sature el HNN habrá suspensión de lecciones? ¿Habrá cierre de negocios si se saturan los otros hospitales?

La saturación del HNN no es noticia reciente, sino algo que ha sido típico durante estos meses del año y que se viene presentando desde hace años, sino décadas.

Cuando el comercio se satura en el sector privado, la respuesta normal es invertir para ampliar las instalaciones o construir nuevas. Cuando se saturan los hospitales del Estado la respuesta es suspensión de lecciones o restricciones sanitarias. ¡Urge invertir en la ampliación de hospitales y en la construcción de nuevos! El presupuesto de la CCSS es de aproximadamente el 10% del PIB de modo que no hay excusa para no invertir en nuevos centros médicos.

No es posible que se suspendan lecciones por saturación en los hospitales mientras que, por ejemplo, el nuevo hospital de Puntarenas lleva más de 10 años en construcción. Situación parecida vive el nuevo hospital de Cartago, etc.

Es un acto de corrupción asumir un cargo público para el que no se está capacitado. Los jerarcas del sector salud deben saber que los hospitales del Estado, no solo el HNN, llevan muchos años de estar saturados. Muestra de ello son las largas listas de espera, no solo para ser sometido a una cirugía urgente que toma años, sino para cosas tan simples como un examen de laboratorio que puede tomar meses.

El problema de nuestro sistema de salud radica en que está diseñado y administrado por funcionarios que laboran para el gobierno. El problema del sistema de salud es que no está sometido a la competencia porque goza de privilegios en el mercado como la cotización obligatoria. La CCSS debe volver a su concepción original de 1941 donde esta se limitaba a ser una operadora de seguros médicos para personas de bajos recursos y en donde no administraba ni un solo hospital, clínica o ebais. Pero esto es otro tema que abordaré en otro artículo.

Si la ministra de Salud, la presidente de la CCSS y el presidente de la República no quieren o no pueden tomar las medidas necesarias para proveer una oferta hospitalaria y de centros médicos para atender a todos los pacientes como merecemos, pues que renuncien.