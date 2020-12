El presupuesto de la CCSS es de alrededor del 10% del Producto Interno Bruto (PIB). ¡10% del PIB! Si la CCSS administrara bien los recursos, esto es más que suficiente para tener una oferta hospitalaria donde no se justifican las vergonzosas listas de espera, donde no habría razón para el hacinamiento en los hospitales estatales y donde no habría necesidad de temer una saturación de nuestros sistemas de salud por ninguna enfermedad. El dinero alcanza, y hasta sobra, cuando el gobierno no se la roba.