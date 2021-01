Según nos cuenta Vera Smith en su libro The Rationale of Central Banking, la banca central nace como consecuencia de la perversidad de los gobiernos al buscar nuevas maneras, aparte de impuestos y endeudamiento, para alimentar su voracidad fiscal. Cuando los gobiernos crean el monopolio de la emisión monetaria, no solo prohíben la emisión privada de dinero, sino que rompen la convertibilidad al oro. Esto le permite al gobernante de turno financiar el gasto público por medio de la impresión de dinero sin respaldo alguno. Esta emisión inorgánica de dinero crea inflación, crisis financieras (1929 y 2008 por ejemplo), deterioro en la distribución del ingreso, volatilidad en el tipo de cambio, entre otros; pero eso a los gobernantes no les importa mucho con tal de tener una fuente más de financiamiento.