Las carpas carcelarias del presidente Chaves

Según el presidente de la República, Rodrigo Chaves, las carpas carcelarias son una opción frente a la falta de recursos para construir cárceles apropiadas. “No tenemos presupuesto paramega cárceles”, manifestó el presidente Chaves. Sin embargo, dice el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, que el dinero alcanza cuando no se lo roban.

Lo curioso es que para el presidente Chaves sí hay presupuesto para construirle palacios (ciudad gobierno) a la casta parasitaria (burócratas) que solo sirve para obstaculizar al sector productivo (sector privado). Sí hay recursos para seguir financiando privilegios como los regímenes de pensiones con cargo al presupuesto o para financiar los desproporcionados salarios de los profesores de las universidades públicas con el Fondo Especial para la Educación Superior (FEES). Sí hay presupuesto para mantener a más de 333 entidades públicas donde la mayoría debemos cerrarlas por innecesarias.

El dinero alcanza cuando no se lo roban. También alcanza cuando no se destina al pago de privilegios, o al pago de exceso de burócratas. En abril del 2024, el presidente Chaves dijo “Nuestra economía se está convirtiendo en un jaguar cada vez más poderoso”. Si no hay recursos para construir cárceles decentes, ¿de qué economía jaguar habla el presidente?

El Gobierno de la República confirmó la existencia de planes para construir cárceles en carpas, con el fin de ahorrar dinero en la construcción de centros de detención.

En la actualidad, nuestras cárceles sufren de hacinamiento y es probable que el número de privados de libertad aumente con la aprobación de las leyes que se están discutiendo en la Asamblea Legislativa para combatir la delincuencia. Según el ministro de Justicia, Gerald Campos, la sobrepoblación penitenciaria está llegando al 118,75%. Es imperativo ampliar la oferta carcelaria.

Durante su campaña, Chaves decía que Costa Rica es un país rico, pero mal administrado. Según el ministerio de Hacienda, de mayo del 2023 a mayo del 2024 el gasto público creció en ₡290 mil millones. Con eso basta y sobra para construir muchas cárceles. Sin embargo, ¿dónde están esos dineros? Habrá presupuesto para construir cárceles apropiadas cuando el presidente Chaves cumpla su promesa de campaña y administre bien el erario. Para ello tendrá que reasignar las prioridades del presupuesto de la República y decidirse a comprarse la bronca contra los privilegios y el Estado obeso.