La riqueza de las naciones

Maduro cae, pero la libertad no llega

Opinión | “Luego de la captura de Nicolás Maduro, el gobierno estadounidense sostiene que la administración temporal en Venezuela busca garantizar estabilidad y evitar el retorno de políticas autoritarias. Sin embargo, las acciones tomadas hasta ahora han priorizado intereses económicos sobre la libertad y derechos ciudadanos.”

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Por José Joaquín Fernández

En la madrugada del 3 de enero de 2026, fuerzas militares de Estados Unidos ingresaron al territorio venezolano y capturaron al dictador Nicolás Maduro junto a su esposa, Cilia Flores.








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José Joaquín Fernández

José Joaquín Fernández

José Joaquín Fernández, autor del blog "La Riqueza de las Naciones" de El Financiero, es miembro de la Mont Pelerin Society. También es presidente de Bekuo Investment Group y del Instituto Libertad. Ph.D Candidate en Economía por la Universidad Francisco Marroquín y Master en Economía Empresarial.

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