Por qué el exceso de dólares en Costa Rica no proviene del crecimiento exportador

En junio del 2022, el dólar se cotizaba a ₡697. El 20 de febrero del 2026 el dólar costaba ₡474. Esto equivale a una apreciación del 32% en poco tiempo que sin duda le ha restado mucha competitividad al país.

Todos parecen estar de acuerdo, incluyendo este servidor, que dicha apreciación obedece a una sobreoferta de dólares. La pregunta es, ¿a qué se debe esta sobreoferta? En varias notas periodísticas, muchos profesionales en el área de las ciencias económicas afirman al unísono que el exceso de dólares que vive Costa Rica obedece a un crecimiento extraordinario de las exportaciones. Esto es erróneo y lo explico a continuación.

El aumento en la cantidad de dólares en Costa Rica ha sido señalado como la causa de la caída en el tipo de cambio (Shutterstock)

El mercado de divisas lo compone tanto la oferta como la demanda. Por tanto, es erróneo limitarse a ver solo los datos del crecimiento de la oferta de dólares y hacer caso omiso del crecimiento de la demanda de dólares. Por ejemplo, si las exportaciones crecieran a una tasa extraordinaria del 100%, pero las importaciones también crecieran un 100%, entonces el resultado neto es que no habría ningún exceso de dólares.

La Cuenta Corriente, que forma parte de la Balanza de Pagos, recoge el monto de todas las exportaciones de bienes y servicios y de todas las importaciones de bienes y servicios. El turismo forma parte de la Cuenta Corriente al contabilizarse como una exportación de servicios.

Por tanto, para afirmar que el exceso de dólares obedece al dinamismo de las exportaciones (incluyendo el turismo), lo que debemos observar es el saldo de la Cuenta Corriente. Dicho saldo equivale a la suma de todas las exportaciones de bienes y servicios; menos la sumatoria de todas las importaciones de bienes y servicios. Además, la Cuenta Corriente recoge otras partidas llamadas Ingreso Primario e Ingreso Secundario que son necesarios tomar en cuenta para tener un dato preciso del saldo neto. Si el saldo de la Cuenta Corriente es positivo y significativamente creciente, entonces sí podríamos afirmar que el exceso de dólares obedece al dinamismo del sector exportador. Sin embargo, los datos desmienten tal afirmación.

Abajo podrán observar las cifras oficiales del Banco Central de Costa Rica (BCCR) sobre el saldo de la Cuenta Corriente al 31 de diciembre de los últimos años.

Datos en millones de dólares

2019 US$ -623

2022 US$ -381

2023 US$ -312

2024 US$ -327

No hay datos al 31 de diciembre del 2025. Sin embargo, los datos a septiembre del 2025 no muestran cambios significativos a los años anteriores.

Como podrán observar, el saldo de la Cuenta Corriente es deficitario. Es decir, según los datos, es falso afirmar que el exceso de dólares obedece a un crecimiento de las exportaciones. Por el contrario, al haber un déficit en la Cuenta Corriente, tenemos un exceso de demanda de dólares que debería provocar una depreciación del colón respecto al dólar, en vez de una apreciación.

Queda pendiente para otra entrega un mismo análisis sobre la Cuenta de Capital y Financiera de la Balanza de Pagos. El punto es poner atención a los saldos; es decir a la suma de las entradas de dólares menos las salidas de dólares. El error de muchos analistas es fijarse solo en las entradas de partidas parciales como exportaciones o Inversión Extranjera Directa sin tomar en cuenta las salidas como importaciones y repatriación de dividendos o pago del servicio de la deuda externa.

Sin embargo, con un vistazo preliminar tampoco observo que la entrada masiva de dólares se pueda explicar con las variaciones de los saldos de las Cuenta de Capital y Financiera de la Balanza de Pagos. Recordemos que el ingreso de dólares debe ser de tal magnitud que justifique una apreciación del colón del 32% y además del aumento de las reservas monetarias en más de $10.000 millones.

Dado que las cifras oficiales no pueden explicar los ingresos masivos de dólares, la única hipótesis plausible es que la sobreoferta de dólares provenga de actividades informales o ilegales como el narcotráfico o el lavado de dinero.