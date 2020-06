Del principio del liberalismo se desprende que la legislación no puede discriminar el nombramiento a cargos públicos de religiosos argumentando que este tratará de impulsar sus creencias. ¿Acaso los partidos políticos no pretenden impulsar sus convicciones también? El problema no está en que las distintas organizaciones promuevan sus posturas. El mal se encuentra cuando los grupos depresión, sean religiosos o no, imponen su agenda usando la coerción de la Ley para crear privilegios y beneficios con las obligaciones tributarias.