La riqueza de las naciones

“Sepamos ser libres, no siervos menguados”

Opinión | “La libertad no consiste en elegir un buen amo sino en no tenerlo”

Por José Joaquín Fernández

El Himno patriótico al 15 de septiembre es una hermosa composición musical costarricense creada en 1883 que celebra el valor de la libertad. Algunas de sus estrofas expresan: “Los hijos del pueblo, levanten la frente, al sol refulgente de la libertad. Sepamos ser libres, no siervos menguados, … Nuestro brazo fuerte y pujante, contra el déspota inicuo opresor, … y baluarte serán nuestros pechos, contra el yugo de inicua opresión.”








José Joaquín Fernández, autor del blog "La Riqueza de las Naciones" de El Financiero, es miembro de la Mont Pelerin Society. También es presidente de Bekuo Investment Group y del Instituto Libertad. Ph.D Candidate en Economía por la Universidad Francisco Marroquín y Master en Economía Empresarial.

