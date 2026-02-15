La riqueza de las naciones

Sí a la privatización, pero con apertura de mercados

Opinión de José Joaquín Fernández | “Vendamos el 51% de las empresas públicas y el 49% restante que se distribuya gratuitamente entre los costarricenses”

EscucharEscuchar
Por José Joaquín Fernández

En los últimos días resurgió el debate de la venta del Banco de Costa Rica (BCR). Comparto algunos principios básicos sobre las privatizaciones basado en lo que dice la ciencia de la Economía y la historia económica.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
José Joaquín Fernández

José Joaquín Fernández

José Joaquín Fernández, autor del blog "La Riqueza de las Naciones" de El Financiero, es miembro de la Mont Pelerin Society. También es presidente de Bekuo Investment Group y del Instituto Libertad. Ph.D Candidate en Economía por la Universidad Francisco Marroquín y Master en Economía Empresarial.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.