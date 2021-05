Reconozco que las leyendas no me molestaron. Más bien me detenía ante cada una de ellas y las leía; algunas me recordaron la casa de mi abuela "Tillita", en Atenas de Alajuela, un cálido rincón de madera cuyas paredes estaban decoradas con versículos de la Biblia. Recuerdo en especial uno que decía "Más noble cosa es dar que recibir", Hechos 20:35.