Recientemente se publicó una noticia relacionada con el aumento de un 40% en el pago de siniestros en el mercado asegurador costarricense durante el mes de enero del 2013; el análisis es interesante porque remarca comportamiento hacia el alza en este factor de erogación de las compañías en su negocio, no obstante, la aprovecho para incorporarle a este factor de erogaciones (pago de siniestros) otro aspecto fundamental que cierra el círculo completo del negocio asegurador y es el comportamiento del primaje; conjugando ambos factores básicos del negocio, ingresos (primas) y gastos (siniestros), podríamos definir lo que es el índice de siniestralidad y determinar así el rendimiento de las compañía de seguros en su gestión del riesgo . Un tema algo técnico pero importante en la industria.

Resultado técnico de la Aseguradora. Quizá en forma llana queremos hacer ver que el resultado técnico de una compañía de seguros se compone básicamente por el ingreso ordinario del negocio, particularmente de las primas devengadas que los asegurados hemos pagamos y, el gasto en el que incurre la compañía de seguros al pagar las indemnizaciones correspondientes; todo esto enmarcado dentro del contrato de seguro que suscriben todos y cada uno de los asegurados, sean de automóviles, incendio, vida, gastos médicos o cualquier otro tipo de ramo de seguro.

No importa si la siniestralidad es alta, siempre que también la primaje sea proporcional. Ahora bien, el aumento en el pago de siniestros en forma lineal es un factor que por sí solo no determina el balance que debe existir en la gestión de la aseguradora, porque esta alza puede obedecer proporcionalmente a la cantidad de pólizas de seguros emitidas, es decir: a mayor cantidad de pólizas de seguros, mayor exposición al pago de siniestros , esto es algo que las compañías de seguros calculan inevitablemente en cada ramo, debiendo entonces analizarse también el comportamiento del ingreso de primas .

Lo que sí puede determinar más atinadamente la eficiencia de una compañía de seguros en su gestión técnica, es el índice de siniestralidad.

Concepto. Definido como el “ coeficiente o porcentaje que refleja la proporción existente entre el coste de los siniestros producidos en un conjunto o cartera determinada de pólizas y el volumen global de las primas que han devengado en el mismo periodo tales operaciones ” (loss ratio).

El índice de siniestralidad es el resultado de dividir las primas recibidas entre el pago de siniestros realizados, convirtiéndolo en un porcentaje; por ejemplo, si se reciben ¢100,00 (cien colones) en primas y paga ¢75 (setenta y cinco colones) en siniestros, el resultado del índice de siniestralidad es de un 75% (setenta y cinco por ciento).

Promedios ordinarios. Para comprender si una compañía de seguros está haciendo bien su gestión,este índice se convierte en un indicador indispensable que está sujeto a revisión periódica para anticipar si el resultado del negocio es el esperado; si el resultado se acerca a 1 (100%), resulta puede ser negativo para la entidad aseguradora porque el primaje no es suficiente para el pago de siniestros.

En este sentido, el comportamiento de los seguros personales es distinto al comportamiento de los seguros generales; en los seguros personales el riesgo recae esencialmente sobre la vida, integridad física o salud de las personas; en cambio, los seguros generales recae sobre el patrimonio de las personas, sea un activo individualizado (casa, automóviles, mercadería) o sobre el patrimonio como un todo (responsabilidad civil, caución, interrupción del negocio). Dicho esto, la naturaleza de cada catergoría orienta que los seguros de personas se identifican con un índice de siniestralidad que ronda aproximadamente entre un 60% y un 120%; en los seguros generales se identifica un índice de siniestralidad adecuado está entre un 40% y un 80%.

Impacta el precio del seguro. Resulta claro que un adecuado índice de siniestralidad va en orden a la política de gestión de riesgos que realice la entidad aseguradora, si el índice de siniestralidad aumenta, significa insuficiencia de primas y, por lo tanto, para que haya una adecuada solvencia, las compañías de seguros podrían tender a realizar aumentos en el precio del seguro para mantener así un adecuado índice; a esto se le llaman ciclos de suscripción.

Sobre la base de las estadísticas emitidas por SUGESE, hemos realizado un cuadro con el resultado del índice de siniestralidad que muestra el comportamiento del mercado:

Si bien son cifras preliminares, como lo advierte SUGESE, lo cierto es que vemos que existen índices de siniestralidad dentro de los márgenes lógicos moderados aunque sea uno de los más altos de Centroamérica, pero a nivel Latinoamericano es relativamente bajo.

Adicionalmente, existe una tendencia al aumento del índice debido precisamente a la disminución en el precio del seguro (primas), en virtud de la competencia y, quizá, al aumento de siniestros. Esto podría indicarnos a futuro un posible aumento en el precio de las primas si no se reduce o controla el pago de los siniestros. En lo particular, se denota un aparente exagerado índice de siniestralidad en el Seguro Obligatorio de Automóviles (322%) y otro en el ramo “otros daños a los bienes” (304%), definido este último como: “Comprende todo daño sufrido por los bienes distintos de los comprendidos en los ramos a, b, c, d, e y f y los perjuicios que provoquen, causados por robo, pérdida, hurto, destrucción accidental, daños maliciosos, terrorismo, vandalismo, rotura de maquinaria o mal funcionamiento de maquinaria o equipos, humo, agua proveniente de rompimientos de cañería, desbordamiento generado por elementos no naturales, interrupción de negocios y otros” (ANEXO 1, Reglamento SUGESE 01-08).

Conclusión. Los índices de siniestralidad son óptimos, el aumento en el pago de siniestros va en aumento y el costo de la prima podría bajar, lo que aumentaría paulatinamente el índice de siniestralidad según la gestión de riesgos de cada entidad aseguradora; el índice de siniestralidad promedio en un mercado consolidado es del 75% y parece que estamos muy por debajo de eso.