2. Antonio Álvarez Desanti del PLN habló de “subir ingresos” en un contexto de lucha contra el fraude fiscal. No dijo nada explícito sobre aumentar impuestos. Pero su plan de gobierno sí es explícito en cuanto a la introducción de un impuesto al valor agregado (IVA), aunque no menciona una tasa específica. Muchos servicios que ahora no pagan impuesto de ventas entrarían a pagar el IVA, cuya tasa probablemente sería del 13%. Dada la obsesión del gobierno de Laura Chinchilla por aumentar impuestos y el hecho de que muchas figuras de esa administración ahora están en el equipo económico de Álvarez Desanti, ¿por qué el candidato liberacionista no es honesto y dice abiertamente que buscará un paquete tributario?