3. Rodolfo Piza del PUSC planteó acertadamente revisar las medidas cautelares para la reincidencia criminal. Las investigaciones sobre crimen del Premio Nobel en Economía Gary Becker muestran que a los criminales no los disuade tanto la dureza de las penas, sino la posibilidad de verdaderamente acabar tras las rejas. Si un país tiene penas altísimas para los delitos, pero los criminales tienen la certeza de que tienen más posibilidades de no ser castigados –ya sea porque la policía no los arresta o porque las cortes los liberan– entonces seguirán cometiendo crímenes. En ese sentido, ciertamente la reincidencia debe tratarse de una manera más fuerte.