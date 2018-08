La interrogante pasó a ser entonces si el cambio de política que imprimiría sería too little, too late. De ahí que fue una señal poco auspiciosa la parsimonia que mostró Piza en una entrevista –antes de ser anunciado como ministro– en la que advirtió que “las sociedades progresan, poco a poco, sin terapias de choque”. Ciertamente a nadie le gustan las terapias de choque, pero la coyuntura del país tampoco está para nadaditos de perro.