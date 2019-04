El sistema toma dinero de los trabajadores pero no lo ahorra ni lo invierte. La CCSS lo que hace es usar el dinero que cotizan los trabajadores actuales para pagar a los que se van pensionando. El superávit, en lugar de ahorrarse, se lo lleva el gobierno central –a diciembre del 2012 el 86.6% de las reservas del IVM se encontraban en bonos del ministerio de Hacienda y del Banco Central. No obstante, en años recientes los ingresos al IVM por concepto de cotizaciones no han alzanzado para pagar las pensiones, por lo que la CCSS se ha visto obligada a echar mano a los intereses que generan estas reservas.