En cuanto a la actividad privada, ese es momento de grandes sacrificios. Ya se sabe de empresas heroicas que han enviado a sus trabajadores a casa con salarios completos. Esto no será indefinido, pero al menos se cuenta con ingresos para hacer frente al consumo que debe sostenerse para no entrar en un declive profundo. Las grandes empresas pueden sostener a su capital humano –con sacrificios, pero ahora si toca- esos tres meses críticos. Pero no gratis.