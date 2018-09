Hay claras diferencias entre ambas. Todos entendemos la necesidad de reducir el déficit fiscal que no solo por el deterioro de la imagen internacional que se seguirá reflejando en la caída de los indicadores de la viabilidad como país, sino fundamentalmente porque en algún momento esto pude implicar la potencial imposibilidad de cumplir con sus obligaciones financieras, entre ellas, los salarios de los trabajadores del Estado. Y en ese momento no habrá marcha o huelga que provoque el milagro de generar dinero de donde no hay.