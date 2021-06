Darya Rose, autora del libro Foodist sobre alimentación consciente, propone que si hay comida en la boca, no debería haber comida en el tenedor. Lo recomendable es poner los cubiertos a un lado y saborear plenamente la comida en la boca. De esta forma, la persona come más despacio, se mantiene más enfocado en su alimentación y le ayuda finalmente a estar más consciente de lo que come.