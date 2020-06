–Aprenda a escuchar las señales de su cuerpo (1,5 puntos): con el constante bombardeo de información nos cuesta parar y prestar atención a lo que el cuerpo nos dice. Sobretodo en estas épocas de cuarentena nuestras necesidades cambian. No me refiero sólo a necesidades de comida sino también emocionales y sociales. Si siento un deseo incontrolable de comer lo que sea, quizás deba parar y revisar de donde viene esa emoción, ¿qué es lo que verdaderamente necesito?. O bien si del todo se me olvida comer y me vuelvo experto en ignorar mi señal del hambre también debo reflexionar sobre qué me está provocando esto. Ser saludable significa conectarse con uno mismo y ser capaz de atender nuestras necesidades.