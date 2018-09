Comencemos por quienes NO deben emitir factura electrónica. La Resolución de la Dirección General de Tributación No. DGT-R-012-2018, excluye de la obligación a distintas instituciones públicas y a las entidades financieras. Sobre estas últimas, hubo una aclaración mediante la Resolución No. DGT-R-039-2018, respecto a que esta exclusión se refiere las entidades que realizan intermediación financiera y se encuentran supervisadas por la SUGEF. La consecuencia de esto es, por ejemplo, que las compañías aseguradoras, pese a ser consideradas entidades financieras, si están obligadas a emitir y recibir comprobantes electrónicos.