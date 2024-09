Blue Valley School: Tres décadas de innovación y excelencia educativa

El pasado 14 de agosto, Blue Valley School cumplió 35 años de su fundación (1989). La visión de su creadora María Cristina Gutiérrez de Urbina estableció, desde aquel entonces, las bases sólidas de una institución que transformaría la educación bilingüe en Costa Rica.

“La historia del Blue Valley School se inicia con tan solo 38 estudiantes en su primer año”, destaca María Herrera, Directora de Recursos Humanos, quién nos recibe en una mañana un tanto calurosa, nada atípico en los alrededores de Guachipelín de Escazú.

Sus modestos comienzos, no condicionaron el crecimiento exponencial que tendría la institución con el pasar del tiempo, ya que no solo ha crecido en tamaño, sino que ha establecido un estándar en la educación bilingüe del país, integrando metodologías internacionales y un enfoque en la formación integral de sus alumnos.

blue valley Kathryn Scanlan Directora de Blue Valley School.

Esta escuela, siempre, ha sido basada en una educación académicamente excelente, un inglés y español profesional para desarrollar una sensibilidad de las necesidades del país, y eso es algo que nunca vamos a olvidar. Sabemos que estamos preparando jóvenes para vivir en el mundo internacional, pero primero son ciudadanos costarricenses. — Kathryn Scanlan Directora de Blue Valley School.

Para Scanlan, un pilar fundamental en la metodología de enseñanza es contar con profesores que hacen de la educación un experiencia única, en donde se fomenta el pensamiento crítico, el desarrollo de habilidades blandas y la implementación de nuevas herramientas tecnológicas.

“Uno busca una personalidad específica y usualmente en la entrevista uno percibe si esa persona tiene pasión y tiene un carácter. Que realmente aman lo que están haciendo y que tienen una misión para educar”, añadió.

En diciembre de 2017, se marcó un precedente histórico para la institución, ya que fue adquirida por el grupo internacional Inspired. Se trata de una red educativa que opera en más de 120 colegios a nivel mundial, sumando más de 80.000 estudiantes en 24 países. Dicha fusión, pondrá a Blue Valley en una órbita globlal, así como la implementación de nuevas prácticas pedagógicas en su modelo de enseñanza.

blue valley Su metodología se basa en el desarrollo de habilidades críticas desde muy niños.

“La adquisición por parte de Inspired trajo consigo una serie de innovaciones, integrando prácticas como el enfoque Reggio Emilia y Montessori en lo que ahora se conoce como el “Inspired Approach”. Esta metodología, que se ha implementado especialmente en los niveles de formación temprana, se basa en el desarrollo de habilidades críticas desde muy niños, promoviendo la creatividad, el pensamiento crítico y la capacidad de resolver problemas”, señaló María Herrera, Directora de Recursos Humanos del Blue Valley School.

Por su parte, Kathryn Scanlan conceptualiza la alianza con Inspired Group como un apoyo mutuo entre ambas instituciones.

“En mis seis años aquí, yo creo que yo he visto y he generado un cambio a un nivel de estándares globales. No hemos cambiado casi nada de la educación luego de la llegada de Inspired, porque ya todo estaba en lugar. Ellos buscan modelos similares a Blue Valley en todo el mundo, lo que quiere decir que ya la escuela estaba lista para que juntos podamos construir la educación del futuro”, agregó.

blue valley

Poseer la visión y sensibilidad de crear a los profesionales del futuro no es tarea fácil, sin embargo en Blue Valley se toman enserio esta tarea. Para ello, se vuelve necesario la capacidad de analizar el presente para entender lo que viene. “A los niños se les inculca nuestra filosofía desde los 3 años. La idea es dotarlos de independencia en sus tareas, desde esa edad ellos saben que son valorados, que tienen una voz, que pueden usar su voz en la manera correcta y que en el futuro será una herramienta muy poderosa”, profundizó Scanlan.

Además destacó que en esa “visión a futuro”, ven la tecnología como gran herramienta informativa pero a su vez como un amenza que influye en el ocio y la proactividad de los estudiantes.

blue valley

“Recientemente implementamos el “No cellphone policy”, es una iniciativa para que los estudiantes no utilicen el celular mientras están dentro de Blue Valley. Pensamos que nos iba a llevar tiempo y un poco más de esfuerzo. Sin embargo ha sido un éxito. Han aceptado la iniciativa y nos dimos cuenta que ellos están totalmente agotados del mundo de las redes sociales. El futuro de ellos tienen que venir con una sabiduría en cómo y cuándo usar la tecnología”, explicó Scanlan.

Ver el presente de Blue Valley School nos lleva a establecer una conexión directa con cimientos sólidos, para ofrecer una educación que no solo prepara individuos para su éxito académico, sino que también seres humanos con la capacidad de establecer diferencias positivas en cualquier lugar donde vayan.