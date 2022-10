A celebrar con buen gusto

La empresa costarricense Bottega, pionera y líder en el concepto eno-gastronómico en Costa Rica, anuncia deliciosas novedades para vivir la Navidad 2022 a plenitud junto a sus seres queridos, colaboradores, compañeros del trabajo o amigos. Esta prestigiosa tienda sigue consolidándose como la favorita de los costarricenses ofreciendo productos únicos y exquisitos para esta temporada especial.

El nuevo catálogo de Navidad ofrece numerosas alternativas para todo tipo de bolsillo y gusto, además impulsa a sus clientes a transmitir felicidad “Este 2022, deseamos que los clientes de Bottega encuentren en los productos del catálogo un acceso simple, puro y directo a la felicidad de otros, el secreto de esta Navidad está en compartir y hacer feliz a quienes nos rodean” agregó Sofía Poma - Murialdo, directora Comercial de Bottega.

Entre las novedades que ofrece este catálogo, destacan una línea de turrones D´Barbero, son turrones artesanales italianos con ingredientes como avellanas, pistachos y almendras. Además, nuevos sabores de Panettones, galletas, chocolates y variadas novedades en vinos. Para las personas que buscan productos sin gluten, la buena noticia es que los clásicos panettones Lazzaroni, sacaron un panettone gluten free, el cual ya se encuentra disponible en el país.

En Bottega podrán encontrar regalos diferentes con sabores únicos, en un ambiente cargado de buen gusto que cuenta con sommelier y asesores para hacer la experiencia de compra más amena. “Considero que nuestros clientes disfrutan al descubrir detalles, productos o regalos diferentes, con excelente calidad que no se encuentran con tanta facilidad en otros lugares.” afirmó Sofia Poma, a la vez que hizo mención a que los productos más buscados en esta temporada son: los vinos, licores, panettones, kits gourmet, chocolates, dulces entre otras delicatessen.

Entre los servicios, Bottega ofrece paquetes corporativos para empresas y grupos, adaptando la elaboración de cada canasta a su presupuesto “Tenemos dos vendedores especializados y enfocados 100% al área corporativa o empresas, para poder ofrecer un servicio personalizado y poder realizar cotizaciones sobre las canastas. Adicional, para esta temporada se contrata personal extra para mantener la calidad que merecen nuestros clientes” dijo Poma - Murialdo.

Las canastas navideñas de Bottega son versátiles y se adaptan para toda ocasión: un picnic, un aperitivo, una noche de cocteles o una cena en familia o con amigos. Se pueden agregar vinos y licores de la más variada selección del mundo, quesos, embutidos y delicatessen de una calidad excepcional, además accesorios o hasta cristalería. Dentro del catálogo hay gran variedad de canastas predeterminadas, sin embargo, también se puede armar la canasta según los gustos de quienes la van a recibir, asimismo apegado a sus necesidades y presupuesto.

Bottega pone a disposición de sus clientes a su chef, sommeliers y asesores de ventas, para que los clientes puedan vivir y disfrutar de una experiencia personalizada al elegir los productos de su canasta para que tengan el mejor maridaje y así crear experiencias únicas a la medida.

Y es que la oferta tan amplia de productos funciona perfecta para cenas de acción de gracias, navidad, fin de año, intercambios y regalos especiales “Navidad, Acción de Gracias o Fin de Año, no nos queda duda de que el cariño se celebra con lo que traés a la mesa para compartir. En Bottega los invitamos a disfrutar de las fiestas con regalos que genuinamente expresen lo importante que son los demás para nosotros. Inclusive, para acción de gracias tenemos una selección de vinos curada por nuestro sommelier para el maridaje perfecto” explicó Sofia.

El local de Guachipelin tuvo remodelaciones hace aproximadamente seis meses justo para mejorar la experiencia de nuestros clientes y poder presentar toda la variedad de productos que ofrecen de la mejor manera “Bottega y Alpiste se caracterizan por traer lo mejor del mundo a la mesa de los costarricenses, para que puedan disfrutar de la Eno (Vino) Gastronomía (comida) en todos los idiomas. A quienes no nos conocen, los invitamos a que se animen a conocernos, tenemos propuestas para todos los gustos y presupuestos.

Horario de temporada

Noviembre horario regular: Guachipelín: lunes a viernes 9:00 a.m. a 7:00 p.m. sábados 9:00 a.m. a 5:00 p.m. y domingos de 9:00 a.m. a 7:00 p.m. Diciembre: de lunes a viernes 9:00 a.m. a 8:00 p.m., sábados 9:00 a.m. a 6:00 p.m. y domingos de 9:00 a.m. a 5:00 p.m. Bottega Nunciatura: de lunes a domingo: 9:00 a.m. a 7:00 p.m. También pueden realizar su compra vía www.bottega.cr o por medio de WhatsApp 6047-4492.

Sobre Bottega

Bottega (bodega en italiano) nació en octubre del 2014 gracias a la familia italiana radicada en Costa Rica, los Poma-Murialdo, con el objetivo de expandir su negocio Alpiste, un showroom de licores, a un espacio que generara experiencias alrededor del vino y el buen comer. En la actualidad manejan 160 marcas y gran variedad de productos exclusivos.

Bottega es por lo tanto sinónimo de: familia, festejar, festines celebratorios, gusto por el detalle, especial, convivencia, vivir la comida, tradición, un gusto diferente y calor navideño.