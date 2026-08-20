IFX presenta su nueva identidad y anuncia expansión regional con más de US$400 millones de inversión en Latinoamérica

Presentado por: IFX
La compañía, con operaciones en 18 países y 27 data centers propios, orientará su plan para que la adopción de inteligencia artificial en la región se apoye en infraestructura instalada localmente y no importada desde el exterior. El anuncio contempla capacidad de cómputo con procesadores especializados, expansión de red y una nueva identidad corporativa.
IFX destinará más de USD 400 millones entre 2026 y 2027 a ampliar sus data centers para aplicaciones de inteligencia artificial, fortalecer su red regional de fibra óptica y expandir sus operaciones de nube y ciberseguridad en América Latina. El anuncio coincide con el estreno de una nueva identidad corporativa, la primera renovación de marca significativa en sus 27 años de historia.
Hoy, buena parte de la infraestructura que sostiene las aplicaciones de IA de empresas latinoamericanas está fuera de la región, en manos de operadores globales. Contar con esa infraestructura localmente permite a sectores como banca, gobierno y salud cumplir normativas locales, mantener los datos dentro de sus fronteras y responder con mayor velocidad.
“Esta inversión es la apuesta de IFX porque la región tenga esa capacidad en su propio territorio, y por convertirnos en el operador sobre el que se apoye buena parte de esa nueva economía”, afirmó Samuel Mezrahi, CEO de IFX.
IFX opera 27 data centers propios —el más reciente, Orión, en Guatemala—, más de 150.000 km de fibra óptica desde México hasta Argentina, y atiende a más de 6.000 clientes corporativos y de Gobierno con 3.000 colaboradores.
La nueva inversión se concentrará en la capa de cómputo para inteligencia artificial: data centers equipados con procesadores especializados, mayor capacidad energética y conexiones diseñadas para este tipo de aplicaciones.
Los sectores prioritarios definidos para este ciclo son banca, retail, gobierno, salud, educación e industrias críticas, con la visión de consolidarse hacia 2030 como el operador de infraestructura digital de referencia para las aplicaciones empresariales de IA en la región.
Sobre IFX: compañía de infraestructura digital de capital latinoamericano, 27 años de trayectoria, operaciones en 18 países, 27 data centers propios y más de 150.000 km de fibra dedicada, con más de 6.000 clientes corporativos y de Gobierno.
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