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Más allá de la velocidad: los cuatro premios que posicionan a kölbi como referente en experiencia digital

Una evaluación independiente de la firma española MedUX destacó al operador nacional por su cobertura en zonas donde otros no llegan, la eficiencia de su infraestructura y el desempeño en servicios cada vez más demandantes como el video streaming y los videojuegos en línea.

Por Shirley Ugalde

Presentado por: kölbi








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Shirley Ugalde

Shirley Ugalde

Periodista graduada de la Universidad de Costa Rica. Durante 10 años editó una revista de gastronomía y turismo.