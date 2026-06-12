Más allá de la velocidad: los cuatro premios que posicionan a kölbi como referente en experiencia digital

La calidad de una red móvil suele medirse en velocidad. Sin embargo, para la firma española MedUX —especializada en evaluar la experiencia de usuario en telecomunicaciones— los indicadores que realmente importan son otros: si una videollamada se mantiene estable, si una película reproduce sin cortes, si una partida en línea responde a tiempo, o si existe señal en lugares donde nadie más la ofrece.

Bajo esa lógica, MedUX otorgó cuatro galardones a kölbi la noche del 10 de junio, al presentar los resultados de su estudio Quality of Experience 2025-2026. Los reconocimientos distinguen al operador en cuatro categorías: mayor presencia exclusiva observada, eficiencia de red, mejor desempeño en integridad de paquetes para gaming y mejor experiencia de video streaming en zonas urbanas. Dos de ellos tienen una lectura social; los otros dos hablan directamente de lo que los usuarios experimentan cada vez que abren una aplicación.

Una apuesta que comenzó hace 15 años

La noche tuvo un peso simbólico particular para Jorge Aguilar Mateos, vicepresidente ejecutivo de MedUX para las Américas. Cuando su empresa era apenas una startup que intentaba convencer a la industria de que la experiencia del usuario importaba tanto como los parámetros técnicos de la red, kölbi fue uno de los primeros operadores en el mundo en creerles.

Jorge Aguilar Mateos, vicepresidente ejecutivo de MedUX para las Américas.

“Hace unos 17 años me dio por montar una startup con dos amigos para desarrollar una solución que midiera la calidad de la red desde el punto de vista del usuario final. Uno de los primeros operadores en todo el mundo en apostar por esa idea fue kölbi”, recordó. Aquella decisión temprana, señaló, no es ajena a los resultados de hoy: “Estos galardones tienen mucho que ver con la actitud de kölbi de pensar siempre en el usuario.”

Los datos detrás de los premios

Para construir el informe, MedUX combinó medición activa con tecnología de crowdsourcing: su software está integrado en aplicaciones de uso cotidiano —periódicos, radios, plataformas de contenido— y recoge datos en tiempo real de quienes las utilizan, sin que estos lo sepan. En Costa Rica, eso representa más de medio millón de dispositivos activos.

MedUX premia a kölbi

El análisis cubrió seis meses, entre el cuarto trimestre de 2025 y el primero de 2026, con más de 10 millones de mediciones activas y presencia en prácticamente todo el territorio nacional. La premisa conceptual que guió el estudio es sencilla pero incómoda para la industria: la velocidad no lo es todo. “Al final lo que el usuario demanda es poder utilizar servicios como WhatsApp, video streaming o gaming. Algunos tienen que ver con la velocidad, pero otros no”, explicó Aguilar.

El premio que habla de brecha digital

De los cuatro galardones, Aguilar destacó el reconocimiento que identifica al operador con cobertura en zonas donde ningún competidor tiene señal: kölbi registra presencia exclusiva en 1.672 áreas de cinco kilómetros cuadrados, principalmente en el Caribe y la Zona Sur.

“Para mí es el galardón más especial que se puede entregar a un operador, porque implica un pensamiento social que va mucho más allá de lo económico. Una cosa es que los gobiernos quieran cerrar la brecha digital, y otra muy distinta es que los operadores decidan invertir para que eso ocurra,” enfatizó.

Isaac Vargas Naranjo, director de Estrategia Comercial de kölbi.

Isaac Vargas Naranjo, director de Estrategia Comercial de kölbi, lo aterrizó en geografía concreta: “Llegamos a Tortuguero, al Cerro Chirripó, donde nadie más está. Eso nos compromete a seguir desarrollando el país”. Para Vargas, la naturaleza pública del operador es parte de ese compromiso: “Estamos muy orgullosos de tener el respaldo de una empresa que es de todos los costarricenses. Eso nos caracteriza: dar servicios disponibles para todos, sin importar dónde estén”.

Eficiencia con impacto ambiental

El galardón de eficiencia de red observada reconoce la manera en que la infraestructura aprovecha los recursos disponibles. kölbi obtuvo el mejor desempeño en esta categoría en el 51% de los cantones del país, lo que se traduce en transmisión de señal más eficiente, menor consumo energético en los dispositivos y mejor gestión de los recursos tecnológicos.

Videojuegos y streaming: la nueva prueba de fuego

Los otros dos galardones reflejan cómo ha cambiado el perfil de consumo digital. En gaming, kölbi lideró en integridad de paquetes en el 73% de los cantones evaluados, el indicador que determina si una conexión aguanta sin cortes durante una partida, una videollamada o una transmisión en vivo. En video streaming urbano, encabezó la experiencia en el 54% de los cantones.

Vargas explicó el significado práctico del reconocimiento para quienes juegan en línea: “Tenemos una mejor estabilidad en los videojuegos cuando se utiliza la red móvil de kölbi”. Y sobre el video: “Tenemos menos buffer, el video se pega menos. El cliente puede disfrutar de una mucho mejor experiencia”.

Desde el punto de vista comercial, Vargas fue explícito sobre lo que representan estos premios para la marca: “Uno se siente muy orgulloso de pertenecer a esta empresa. Queremos hacer cosas buenas por el país, que el desarrollo de las redes de telecomunicaciones sea con un propósito: llegar a más lugares, brindar más seguridad y traer una tecnología mucho más amplia”.

Una red que mira hacia adelante

Además de ser un reconocimiento al trabajo, estos galardones son una referencia para futuras decisiones de inversión, con miras a sostener la experiencia del cliente.

Para Vargas, el rumbo está claro: “Una red kölbi no es solo una red de telecomunicaciones. Es una red cercana, que va a estar disponible para cerrar brechas sociales, para que Costa Rica avance y mejore día con día”.

La noche cerró con cuatro galardones sobre la mesa y una premisa que MedUX dejó instalada: en una industria donde las diferencias de velocidad son cada vez menos perceptibles para el usuario, la verdadera competencia se libra en la experiencia cotidiana de quienes dependen de la conectividad para trabajar, estudiar, entretenerse y comunicarse.

Metodología

El estudio Quality of Experience 2025-2026 de MedUX analizó datos de los últimos dos trimestres con 560 robots de medición activa y datos de crowdsourcing de más de 500.000 usuarios en Costa Rica, para un total de más de 10 millones de mediciones. MedUX opera en más de 50 países, tiene presencia local en Costa Rica desde 2017 y es proveedor oficial del regulador Sutel para la medición de calidad de red.