Nummi: Una “startup” financiera 100% digital creada para democratizar el acceso a crédito e inversiones

Nummi, la primera plataforma de préstamos colaborativos 100% digital en Costa Rica, ha iniciado operaciones con el objetivo de democratizar el acceso a crédito e inversiones, conectando a deudores y acreedores de manera ágil y transparente.

Se trata de una empresa “startup” de tecnología financiera fundada por dos jóvenes costarricenses. Su modelo permite que los interesados busquen créditos y se conecten directamente con quienes desean invertir en ellos, eliminando la necesidad de intermediarios financieros tradicionales y ofreciendo una experiencia completamente digital.

La plataforma ofrece préstamos desde $1,000 hasta $25,000, así como su equivalente en colones, con plazos de 12 a 36 meses. Las tasas son competitivas, sin intermediarios financieros, y la estructura de comisiones es simple y transparente.

En cuanto a la democratización, la empresa facilita el acceso a soluciones de crédito e inversión, aprovechando capacidades tecnológicas para conectar acreedores y deudores.

¿Cómo obtener un préstamo?

Para obtener un crédito en Nummi, se requiere información básica de identidad y la orden patronal de la persona física que solicita el préstamo. De momento, la empresa solo ha habilitado sus servicios para asalariados, pero a corto plazo tiene prevista la apertura de su producto al resto de la población ocupada.

El registro y la solicitud en línea, junto con la revisión automatizada del historial crediticio y capacidad de pago, proporcionan una respuesta inmediata sobre la aprobación y condiciones del crédito.

Una vez que son aceptadas las condiciones, el préstamo puede ser financiado de 1 a 14 días, según la disposición de los inversionistas, y se desembolsa directamente en la cuenta del solicitante al completarse el proceso de fondeo.

Condiciones para el inversionista

Nummi ofrece al inversionista la ventaja de diversificar su portafolio y la posibilidad de invertir desde $200, o su equivalente en colones, en préstamos individuales, obteniendo rendimientos mensuales por sus inversiones.

https://www.nummi.cr/

Además, la plataforma proporciona una experiencia segura, accesible y rentable para los clientes, cuyo objetivo es controlar sus inversiones a través de una interfaz digital.

Proceso de Inversión

Completa el formulario de registro en línea.

Subir la información asociada a la justificación de fondos.

Fondear su billetera digital.

Decida en qué préstamos invertir según el riesgo que prefiera.

Reciba sus rendimientos mensuales.

Ventajas para Inversionistas

Rentabilidad atractiva: Mejorar sustancialmente los rendimientos obtenidos de vehículos tradicionales como las cuentas de ahorro y los certificados de depósito y ofrecer al público general una mejor rentabilidad sobre su dinero. Inversionistas podrían obtener desde un 10%+ de rentabilidad neta sobre sus inversiones, basado en una cartera promedio de crédito.

Independencia y flexibilidad: Completo control y autonomía sobre las decisiones de inversión.

Seguridad y transparencia: Todos los fondos de inversionistas se mantienen en un fideicomiso de custodia creado para estos únicos propósitos y administrado por un fiduciario supervisado por la Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF).

Información accesible: Acceso a un tablero personalizado con su cartera de inversión.

Registro e información adicional. Los interesados en la plataforma pueden registrarse o aprender más vía el sitio web: Nummi.

Descargo de Responsabilidad: La presente información no es una oferta firme de inversión o de solicitud de crédito, sino que es de carácter informativo general. Si desea más información acceder al sitio web indicado. Los préstamos colaborativos se hacen bajo responsabilidad y riesgo de las partes. No se encuentran regulados o supervisados por las superintendencias del sector financiero. Nummi no garantiza retornos o créditos. Nummi no es un intermediario financiero ni una entidad prestamista.