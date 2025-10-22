Un refugio estratégico entre lo natural y lo urbano

Ubicado en una de las zonas con mayor crecimiento y valorización inmobiliaria del país, Condominio ARYA Santa Ana se presenta como una propuesta ideal para quienes buscan equilibrio entre calidad de vida, naturaleza y acceso urbano. Con solo 42 lotes disponibles desde 600 m², este desarrollo ofrece un estilo de vida exclusivo en una ubicación estratégica que conecta fácilmente con centros comerciales, colegios privados, hospitales y la ruta 27.

Rodeado de entornos verdes y conectado con puntos clave del Gran Área Metropolitana, ARYA ofrece un ambiente que fusiona tranquilidad con conveniencia, ideal para familias, profesionales y quienes valoran la seguridad y el confort como parte de su día a día.

Eleva el estilo de vida

El condominio está diseñado para brindar un entorno donde el descanso y el bienestar convivan con la vida cotidiana. Cuenta con una piscina para uso familiar y social, una Casa Club moderna para eventos, zona de fire pit al aire libre, gimnasio totalmente equipado y espacios infantiles seguros para los más pequeños.

También incluye un parque para mascotas que promueve una comunidad activa y amigable, además de áreas verdes que integran el entorno natural con una arquitectura contemporánea. La seguridad 24/7, mediante sistemas de vigilancia, garantiza tranquilidad para todos los residentes.

ARYA

Cada rincón del proyecto está pensado para ofrecer funcionalidad, comodidad y espacios para el disfrute familiar.

Alta plusvalía y oportunidad de inversión

Santa Ana se ha consolidado como una de las zonas más atractivas para el desarrollo residencial de alta gama, impulsada por una infraestructura en constante expansión. En este contexto, ARYA representa una inversión segura y con alto potencial de valorización.

La combinación de diseño, entorno natural y acceso a servicios convierte a este desarrollo en una opción atractiva tanto para vivir como para invertir. El proyecto está dirigido a quienes desean construir su hogar en un espacio moderno, seguro y con visión de crecimiento.

Condominio ARYA Santa Ana no solo ofrece lotes exclusivos en una ubicación privilegiada, sino también un estilo de vida enfocado en el bienestar, la comunidad y la inversión a futuro. Una oportunidad única para quienes buscan más que una propiedad: una nueva forma de vivir.