Alphonso Davies lidera la nómina de 26 jugadores de Canadá en Catar-2022

El entrenador de la selección canadiense, John Herdman, reveló este domingo la lista de 26 futbolistas que disputarán en Catar-2022 el primer Mundial de Canadá en 36 años, con Alphonso Davies del Bayern Múnich como líder del plantel mundialista.

Sin grandes sorpresas, el plantel elegido por Herdman también cuenta con el delantero del Lille, Jonathan David.

"¡Se suponía que un niño nacido en un campo de refugiados no lo lograría! Pero aquí estamos, compitiendo en la Copa del Mundo. No dejes que nadie te diga que tus sueños no son realistas. Sigue soñando, sigue progresando", tuiteó Alphonso Davies, cuya participación fue confirmada a pesar de una rotura muscular sufrida a principios de noviembre.

Otros jugadores claves del equipo son Stephen Eustaquio (FC Porto), Cyle Larin (Club Brugge) y el veterano Atiba Hutchinson (Besiktas/TUR).

De jugar, Hutchinson se convertiría en el jugador de mayor edad en haber disputado un Mundial, con 39 años, nueve meses y tres días, lo que rompería el récord del argentino Ángel Labruna (39 años, ocho meses, 18 días) que data de 1958.

El equipo canadiense, que ocupa el puesto 41 del ranking FIFA, tiene una delantera interesante con Tajon Buchanan, Junior Hoilett, Lucas Cavallini, Liam Millar e Ike Ugbo.

Sin embargo, tres jugadores presentes durante las clasificaciones no irán a Catar debido a lesiones: el portero Maxime Crepeau y los defensas centrales Scott Kennedy y Doneil Henry.

En la segunda Copa del Mundo en su historia, Canadá se enfrentará primero a Bélgica el 23 de noviembre, luego a Croacia el 27 de noviembre y a Marruecos (No.22) el 1 de diciembre.

Con la mayor parte de su equipo ya presente en Doha, la selección canadiense, que jugará en el Grupo F, aún debe jugar un último partido de preparación el jueves contra Japón.

La Copa del Mundo de 2022 se llevará a cabo en Catar del 20 de noviembre al 18 de diciembre próximos.

A continuación la liste de 26 jugadores:

Porteros: Milan Borjan (Estrella Roja de Belgrado/SRB), James Pantemis (CF Montreal/MLS), Dayne St. Clair (Minnesota United/MLS)

Defensas: Samuel Adekugbe (Hatayaspor/TUR), Joel Waterman (CF Montreal/MLS), Alistair Johnston (CF Montreal/MLS), Richie Laryea (Toronto FC/MLS), Kamal Miller (CF Montreal/MLS), Steven Vitória (Chaves/POR), Derek Cornelius (Panetolikos/GRE)

Centrocampistas: Liam Fraser (KMSK Deinze/BEL), Ismaël Koné (CF Montreal/MLS), Mark-Anthony Kaye (Toronto FC/MLS), David Wotherspoon (St. Johnstone FC/ECO), Jonathan Osorio (Toronto FC/MLS), Atiba Hutchinson (Besiktas/TUR), Stephen Eustáquio (FC Oporto/POR), Samuel Piette (CF Montreal/MLS)

Delanteros: Liam Millar (FC Basel/SUI), Lucas Cavallini (Vancouver Whitecaps/MLS), Iké Ugbo (Troyes/FRA), Tajon Buchanan (Club Brugge/BEL), Jonathan David (Lille/FRA), Cyle Larin (Club Brugge/BEL), Alphonso Davies (Bayern Munich/GER), Junior Hoilett (Reading/ENG)

maw/bde/meh/gfe