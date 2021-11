Argentina pagará vencimiento con FMI mientras avanza en nuevo acuerdo

Argentina pagará el próximo 18 de diciembre un vencimiento por unos 1.800 millones de dólares al Fondo Monetario Internacional (FMI) mientras avanza en un nuevo acuerdo con el organismo multilateral para refinanciar una deuda por 44.000 millones de dólares.

"Sí, nuestra idea es hacer el pago", respondió este martes en conferencia de prensa la secretaria de Relaciones Económicas Internacionales Cecilia Todesca, al término de una reunión del gabinete económico encabezada por el presidente Alberto Fernández.

Argentina busca cerrar un nuevo acuerdo con el FMI por el préstamo por 57.000 millones de dólares concedido al gobierno de Mauricio Macri (2015-19), de los cuales se desembolsaron 44.000 millones de dólares. Fernández rechazó los tramos pendientes tras asumir en diciembre de 2019.

Ese crédito obliga al pago de vencimientos en 2022 y 2023 por más de 19.000 millones de dólares cada año.

El gobierno se propone incluir los lineamientos del nuevo acuerdo con el FMI en un plan plurianual que Fernández prometió enviar al Congreso en diciembre.

"Se está trabajando en el plan y se está trabajando con el FMI. Quisiéramos llegar al mejor acuerdo posible en el menor tiempo posible. Es una negociación de envergadura y cuando tengamos todo listo lo enviaremos (al Congreso) tal cual ha dicho el presidente, no tenemos fecha precisa", dijo Todesca.

La funcionaria indicó que de acuerdo a las proyecciones, la economía argentina está "en recuperación fuerte", tras haber caído en recesión en 2018 y experimentado un derrumbe de 9,9% del PIB en 2020 en medio de la pandemia de covid-19.

"Ya estamos en torno a un 10% de crecimiento del PIB este año. Es un dato muy relevante porque venimos de 3 años consecutivos de caída. Y ya estamos 2,6% arriba de los datos de septiembre de 2018", sostuvo.

Por otro lado, la funcionaria zanjó la controversia respecto a la eliminación de la financiación en pesos de pasajes aéreos al exterior y servicios turísticos en dólares mediante tarjetas de crédito.

La medida anunciada la semana pasada afecta a un sector minoritario en un país con 40,6% de pobreza y una de las tasas de inflación más altas del mundo (41,8% de enero a octubre).

"No hay ningún tipo de prohibición, lo que no hay es subsidio", afirmó Todesca. "No podemos subsidiar viajes (al exterior) en cuotas fijas en pesos porque estaríamos dando un subsidio a una población que no lo requiere", sostuvo.

Todesca explicó que "se cuidan las reservas para tener los dólares para seguir creciendo".

Las reservas del Banco Central se ubican en 44.144 millones de dólares.

