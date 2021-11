Artigas gana el Gran Premio de Valencia de Moto3, último de la temporada

El español de 18 años Xavier Artigas (Honda) ganó este domingo su primera carrera de Moto3 en el Gran Premio de Valencia, 18ª y última manga de una temporada en la que se coronó Pedro Acosta, que se cayó en la última vuelta.

Acosta ya había asegurado el título mundial en Portugal el domingo pasado convirtiéndose, a sus 17 años, en el segundo campeón mundial más joven de la historia. El español, que debutó a nivel mundial esta temporada, subirá a Moto2 en 2022.

El podio de la carrera, completamente español, se cierra con Sergio García (GasGas), que fue segundo y también acaba segundo del mundial, y Jaume Masiá (ESP).

"Me siento genial porque este año ha sido muy difícil. También en las últimas carreras, he tenido dificultades, daba el máximo pero la moto no iba al 100%", afirmó Artigas tras la carrera.

"La carrera ha sido difícil porque estaba sin neumático trasero, pero he empujado al 200%", añadió el piloto español.

-- Clasificación de la carrera (23 vueltas de 4,005 km, es decir 92.115 km):

1. Xavier Artigas (ESP/Honda) 38:30.302

2. Sergio García (ESP/GasGas) 0.043

3. Jaume Masiá (ESP/KTM) 0.232

4. Filip Salac (CZE/Honda) 0.443

5. Deniz Öncü (TUR/KTM) 0.540

...

Abandonos: Lorenzo Fellon (FRA/Honda) caída (primera vuelta) ; Pedro Acosta (ESP/KTM) caída (última vuelta)

Clasificación final del campeonato del mundo (tras 18 Grandes Premios):

1. Pedro Acosta (ESP/KTM) 259 pts

2. Dennis Foggia (ITA/Honda) 216

3. Sergio García (ESP/GasGas) 188

4. Jaume Masiá (ESP/KTM) 171

5. Romano Fenati (ITA/Husqvarna) 160

...

ole/gr/iga