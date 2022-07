Azulejos picotean a Reales y Marlins luchan pero caen ante Filis

Con jonrones del dominicano Teoscar Hernández y Matt Chapman, los Azulejos de Toronto arrollaron 8x1 este viernes a los Reales de Kansas City en las Grandes Ligas, mientras que los Marlins de Miami lucharon hasta el final pero cedieron ante los Filis de Filadelfia 2x1.

Los bambinazos de Hernández y Chapman apoyaron la labor monticular del abridor Alek Manoah (10-4), un derecho de segundo año que había perdido tres salidas seguidas por primera vez en su corta carrera. No dio bases por bolas y ponchó a seis.

Los relevista Trevor Richards y Anthony Banda trabajaron una entrada en blanco cada uno para conservar la victoria.

Los Royals, últimos en la División Central de la Liga Americana y que encajaron apenas su segunda derrota en siete partidos, no contaron con 10 jugadores por no estar vacunados contra el covid por lo que no pueden entrar a Canadá.

Entre los 10 jugadores que no pudieron entrar a Canadá por no estar vacunados se encuentran el jardinero All-Star Andrew Benintendi y el dos veces All-Star Whit Merrifield.

Chapman y Raimel Tapia conectaron tres hits cada uno de los 16 que dispararon los Azulejos. Toronto tiene marca de 5-10 en lo que va del mes de julio.

El dominicano Hernández conectó su bambinazo ante el astro derecho de los Reales, Zack Greinke, en el tercero, su duodécimo vuelacerca de la temporada.

En tanto, el bombazo de Chapman, su 15°, fue contra el relevista Carlos Hernández en el quinto.

Greinke (3-6) permitió cuatro carreras, tres limpias, en cuatro entradas, perdiendo ante los Azulejos por primera vez desde el 5 de junio de 2009.

En Miami, el receptor J.T. Realmuto conectó tres hits contra su exequipo, incluido un doble que rompió un empate en la séptima entrada ante el All-Star quisqueyano Sandy Alcántara, y los Filis rompieron una racha de cuatro derrotas seguidas al doblegar 2x1 a los Marlins.

El derrotado Alcántara (9-4) extendió su racha de entradas en blanco a 25 antes de que un para de dobles consecutivos de Darick Hall y Realmuto le dieran la ventaja a los Filis. El diestro lanzó ocho entradas y ponchó a 12.

El relevista dominicano Seranthony Domínguez luego de llenar las bases ponchó al venezolano Miguel Rojas para su cuarto salvamento. Kyle Gibson (5-3) lanzó pelota de una carrera en seis entradas y se anotó el triunfo por los Filis.

El toletero de los Filis Kyle Schwarber, quien encabeza la Liga Nacional con 28 jonrones, fue ponchado cuatro veces por Alcántara.

Alcántara retiró a sus primeros 13 bateadores antes del sencillo con un out de Realmuto en el quinto inning.

- Resultados del viernes en las Grandes Ligas:

Azulejos a Reales 8x1

Guardianes a Tigres 6x5

Rays a Orioles 5x4

Atlétios a Astros 5x1

Filis a Marlins 2x1

Bravos a Nacionales 8x4

Mets vs Cachorros (pospuesto por lluvia)

meh/cl