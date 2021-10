Badosa es primera española en ganar Indian Wells; Norrie da otra alegría a Reino Unido

La joven Paula Badosa doblegó el domingo a la ex número uno mundial Victoria Azarenka y se convirtió en la primera española en triunfar en Indian Wells, donde Cameron Norrie alargó los éxitos del tenis británico en la final masculina.

Los triunfos de Badosa, número 27º del ranking mundial, y Norrie, número 26, culminan una atípica edición de Indian Wells, uno de los torneos más importantes fuera de los Grand Slams y que el año pasado fue cancelado debido al coronavirus.

En el desierto californiano, Paula Badosa consumó su ascenso a la élite del tenis después de las decepciones deportivas y los problemas de depresión de sus inicios en el circuito.

La española, número 27º del ranking mundial, derrotó a la bielorrusa Azarenka (32º) por 7-6 (7/5), 2-6 y 7-6 (7/2) en tres horas y cuatro minutos de una de las mejores finales de la temporada.

En su debut en Indian Wells, Badosa inscribió su nombre como primera ganadora española de este torneo de categoría WTA 1000, después de que su compatriota Conchita Martínez fuera dos veces subcampeona en 1992 y 1996.

"He pasado por momentos muy duros pero nunca dejé de soñar y de luchar", recalcó. "Tengo memoria y sé lo que ha pasado, he tenido que trabajar mucho y pasar por momentos de depresión, de estar tratándome, me costaba mucho el tenis, pensaba que no llegaría aquí".

Esta temporada, en la que ganó su primer trofeo (Belgrado) y saltó del puesto 70º del ranking al l3º, Badosa ha confirmado el potencial que asomaba desde su victoria en el Roland Garros de categoría junior de 2015.

"Cuando eres una buena jugadora junior, la gente piensa que al año siguiente estarás en el top-20 (de la WTA), se pone mucha presión sobre ti", explicó la tenista catalana, nacida en Nueva York.

"Hay niñas y jóvenes que piensan que con 17 años tienen que ser las mejores. Creo que hay que tener mucha paciencia y no crearles esas expectativas", demandó.

"He trabajado con muchos psicólogos, es muy importante. En el tenis el 70% u 80% es mental", señaló. "Ahora intento encontrar un balance entre competir y disfrutar y creo que estoy ganando partidos por eso".

En un gran escenario y frente a una campeona de dos torneos de Grand Slam, Badosa manejó las emociones y salió airosa en los dos decisivos 'tiebreaks'.

La rejuvenecida Azarenka, de vuelta al circuito en 2020 tras su maternidad y problemas de lesiones, logró remontar el set inicial de Badosa.

La bielorrusa peleó hasta el final por alcanzar su tercer trofeo en Indian Wells, que la hubiera elevado a lo más alto del palmarés.

Sin ceder un esfuerzo, ambas elevaron su tenis con épicos intercambios hasta llegar a la fase decisiva del tercer set, en la que Azarenka sirvió para ganar.

Badosa levantó un 30-0 en contra y selló su triunfo en el 'tiebreak', desplomándose al suelo después de alegría y siendo felicitada en su propia pista por Azarenka.

"La calidad del partido fue muy alta, fuimos a por todas las pelotas, empujando a la otra al máximo (...) Ella fue muy sólida en los momentos importantes", reconoció Azarenka.

En la final masculina, Cameron Norrie remontó un set contra el georgiano Nikoloz Basilashvili para convertirse en el primer británico en alzar este trofeo de Masters-1000.

Norrie, número 26 de la ATP, se impuso a Basilashvili (36) por 3-6, 6-4 y 6-1 y brindó a su país un título que no pudieron conseguir antes Andy Murray (finalista en 2009), Tim Henman (2004 y 2002) y Greg Rusedski (1998).

Su gesta es la segunda gran celebración del tenis de Reino Unido en este cierre de temporada, después de la sorprendente victoria de Emma Raducanu en el pasado Abierto de Estados Unidos a sus 18 años.

El británico es también el primer campeón de Indian Wells desde 2010 que no integra el top-25 de la ATP.

Norrie, que ha llegado a seis finales este año, salió victorioso de un Indian Wells en el que, por primera vez en la historia de un Masters-1000, ninguno de los cuatro semifinalistas pertenecía al top-25 de la ATP.

Novak Djokovic se ausentó del torneo y el resto de favoritos -Daniil Medvedev, Stefanos Tsitsipas, y Alexander Zverev- cayó antes de semifinales.

"Es bastante milagroso que todos los favoritos perdieran. Cuando vi las semifinales pensé que era una gran oportunidad", reconoció Norrie.

-- Resultados del domingo en el torneo de Indian Wells:

- Hombres

Final

Cameron Norrie (GBR/N.21) derrotó a Nikoloz Basilashvili (GEO/N.29) 3-6, 6-4, 6-1

- Mujeres

Final

Paula Badosa (ESP/N.21) derrotó a Victoria Azarenka (BLR/N.27) 7-6 (7/5), 2-6, 7-6 (7/2)

gbv/ma