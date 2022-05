Bagnaia partirá en la pole y amenaza las aspiraciones de triunfo francés en Le Mans

El italiano Francesco Bagnaia (Ducati) se hizo por segunda vez consecutiva con la pole position en MotoGP, este sábado en el Gran Premio de Francia, mientras que el local Fabio Quartararo (Yamaha), actual campeón del mundo y líder esta temporada, partirá cuarto.

Bagnaia superó a su compañero en Ducati, el australiano Jack Miller, vencedor el año pasado en Francia, y al español Aleix Espargaró (Aprilia), segundo del campeonato, que partirá tercero el domingo (12h00 GMT) en Le Mans, en la séptima manga de la temporada.

Detrás de estos tres hombres, Quartararo (Yamaha), cuarto, tratará el domingo de mantener su ventaja sobre Espargaró, su rival más próximo en el Mundial, para conservar las riendas de la clasificación general, cuando solo siete puntos los separan.

En el circuito Bugatti de Le Mans, el español partirá justo delante del francés, en tercera posición. Pero el piloto de Yamaha está tranquilo. "Es rápido, pero tengo la impresión que con el ritmo de la carrera, tengo algo más", dijo el galo.

En quinta posición partirá el italiano Enea Bastianini (Ducati-Gresini), mientras que el otro francés de la categoría, Johann Zarco (Ducati-Pramac), marcó el sexto tiempo pero sufrió una penalización de tres puestos por "haber estado lento en pista y haber perjudicado a otro piloto (Pol Espargaró) en la Q2", indicaron los comisarios.

El español Marc Márquez (Honda), séxtuple campeón del mundo de MotoGP, saldrá en cuarta línea, con su décimo mejor tiempo.

"Normalmente puedo adaptarme mejor a las distintas condiciones, pero hoy no he podido encontrar el camino. Pero cuando miras el tiempo de vueltas, nuestro ritmo no está tan lejos y creo que podemos estar peleando en el segundo grupo", dijo el español.

Quartararo busca la décima victoria de su carrera en categoría reina, una misión complicada si se tiene en cuenta que Pierre Monneret (Gilera) es el único piloto francés en haber ganado en casa, en Reims en 1954.

En esa época, las carreras se disputaban todavía con motos de dos tiempos de 500cc en lugar de los cuatro tiempos de 1000cc actuales.

Los españoles Joan Mir (Suzuki), Alex Rins (Suzuki) y Jorge Martín (Ducati-Pramac) saldrán desde el 6º, 7º, y 8º puesto en la parrilla.

Zarco, mejor tiempo después de las tres primeras sesiones de ensayos libres, había logrado el sábado por la mañana un nuevo récord de la pista, una marca que no ha cesado de superarse desde el inicio del fin de semana.

En la segunda sesión de ensayos, el viernes, Enea Bastianini ya había sido el primer piloto del fin de semana en hacer caer el récord, establecido por Zarco en 2018.

Bagnaia y Quartararo también tuvieron el récord unos instantes este sábado antes de que cayera en manos de Zarco, para terminar en las de Bagnaia al término de las calificaciones el sábado.

Ante un público totalmente entregado a su causa (unos 100.000 espectadores son esperados el domingo), los dos pilotos franceses intentarán la victoria.

El Gran Premio de Francia es uno de los que tradicionalmente atrae más espectadores durante la temporada de MotoGP.

Fuera de los circuitos, los organizadores del Mundial anunciaron este sábado que el Gran Premio de Catar, que desde 2007 recibe tradicionalmente la manga de apertura de la temporada de MotoGP, no abrirá la campaña 2023 debido a las obras alrededor del circuito.

"El circuito internacional de Lusail acometerá importantes trabajos de renovación y de remodelación para 2023", explicó este sábado la organización.

La prueba catarí se correrá de todas maneras durante la temporada.

