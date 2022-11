Bale, héroe del campeonato del LAFC, reconoce que no está al 100%

Tras anotar un gol providencial para Los Angeles FC en la final de la MLS, la estrella galesa Gareth Bale admitió el sábado que sigue tratando de resolver problemas físicos para estar al máximo nivel en el Mundial de Catar.

'El Expreso de Gales', de 33 años, volvió a tener una actuación vital en una final al anotar de cabeza en el minuto 120+8 el gol que permitió al Los Angeles FC (LAFC) empatar el partido 3-3 y acabar alzando el primer título de su historia en la tanda de penales.

Bale, recibido con honores en julio en Los Ángeles procedente del Real Madrid, compensó con esta diana su escasa participación en la recta final de la liga norteamericana.

Aquejado por problemas en la pierna izquierda, el extremo no jugaba desde el 2 de octubre. En el primer cruce de playoffs no estuvo en el banquillo y en el siguiente se vistió de corto pero se quedó sin entrar.

En la final del sábado ante el Philadelphia Union, Bale estuvo calentando desde mediados de la primera parte pero solo ingresó en el inicio de la prórroga.

Ante los medios, el galés reconoció que no está al 100% cuando quedan menos de tres semanas para que su selección debute en Catar el 21 de noviembre, un hito para un país que solo había jugado un Mundial en el lejano 1958.

Bale, cuya última etapa en el Real Madrid estuvo marcada por una colección de lesiones, reconoció que en las últimas semanas tuvo que aprender a gestionar la ansiedad por la posibilidad de sufrir otro problema que le dejara fuera del Mundial.

"Me siento cada vez mejor a medida que pasa el tiempo", dijo Bale a los periodistas. "He tenido algunos contratiempos, y hace unas semanas tuve un pequeño golpe que me mantuvo fuera durante 10 días".

"Ha sido difícil mentalmente, de cara a este Mundial. Ahora hay muchos jugadores que están cayendo y se pierden el Mundial", apuntó.

"Por supuesto que he tenido en mente asegurarme de que estoy al 100%", recalcó. "Hoy me he sentido lo suficientemente bien como para entrar en el campo y ayudar al equipo, y estoy contento de verles levantar este trofeo".

Bale dijo que había acordado con su entrenador, Steve Cherundolo, que estaría listo para jugar "20-30 minutos" si fuera necesario.

"De momento no estoy al 100%. Todavía estoy recuperándome", dijo. "Tengo algunos pequeños problemas, como la mayoría de los jugadores. Pero pude entrar en los últimos 20-30 minutos y dar todo lo que pude y llegué a marcar un gol para ayudar al equipo, para eso estoy aquí".

Ante su nueva afición, Bale agrandó el sábado su catálogo de goles decisivos en grandes finales.

El galés marcó en tres finales de la Liga de Campeones en las que alzó el título con el Real Madrid.

"Siempre es bonito marcar en las finales y parece que tengo el don de hacerlo", se felicitó.

En su turno, el técnico Cherundolo dijo esperar que el olfato goleador de Bale no salga a relucir cuando Gales debute en Catar ante Estados Unidos.

"Estoy seguro de que (Cherundolo) no quiere que marque, pero lo intentaré", respondió Bale.

Después de varios años de poca actividad con Real Madrid y Tottenham, Bale optó por unirse al LAFC para experimentar la vida y la liga de Estados Unidos pero también para ponerse en forma para Catar.

Sin embargo, solo ha sido titular en dos de sus 13 partidos, con un registro de tres goles, y el sábado reconoció que su adaptación a la MLS fue difícil.

"Obviamente, llegar sin pretemporada y tratar de ponerse al día ha sido difícil", afirmó. "La reubicación con mi familia. He intentado mantenerme lo más en forma posible, tratar de ayudar al equipo todo lo que he podido dentro y fuera del campo. Y todo merece la pena cuando tienes momentos como el de hoy".

"Lo más importante era cumplir el objetivo de ganar la final de la MLS y lo hemos conseguido", resumió.

