Banco francés BNP Paribas vende filial Bank of the West de EEUU por 16.300 millones de dólares

El banco francés BNP Paribas anunció este lunes que había llegado a un acuerdo con el Bank of Montreal (BMO) para venderle su filial estadounidense Bank of the West, por un monto de 16.300 millones de dólares.

La operación debería llevarse a cabo "formalmente durante el año 2022, bajo reserva de las condiciones en suspenso habituales", indicó un comunicado de BNP Paribas. En las últimas semanas, la prensa informó que el banco francés buscaba un comprador para esa filial que había adquirido en 1979.

