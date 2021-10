Barty pone cierre definitivo a su temporada y no irá al Masters femenino

La australiana Ashleigh Barty, que fue baja para Indian Wells y para la Billie Jean King Cup (antigua Fed Cup), no defenderá su título en el Masters femenino del 10 al 17 de noviembre en Guadalajara (México) y pone término definitivo a su temporada, anunció este sábado la N.1 del mundo.

"Querría hacer saber a todo el mundo que no participaré en ningún torneo más en 2021, incluido el Masters femenino en México", anunció en un comunicado la campeona de 25 años, que no ha disputado competición alguna desde su eliminación en 3ª ronda del US Open en septiembre.

"Debo dar prioridad a mi cuerpo y a mi recuperación y concentrarme para atacar con fuerza la pretemporada antes del Abierto de Australia en enero", añadió.

"Con la constante incertidumbre de regreso a Queensland y las exigencias de cuarentena, no estoy dispuesta a comprometer mi preparación para enero".

Ashleigh Barty cierra así su año con cinco títulos (Miami, Melbourne, Stuttgart, Cincinnati y Wimbledon), donde se hizo con su segundo torneo de Grand Slam luego de Roland Garros en 2019.

mp/dh/chc/iga